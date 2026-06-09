El Puerto de Sevilla recibe una delegación de puertos europeos para dar a conocer infraestructuras y servicios

La comitiva visita el distrito logístico de Batán - PUERTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha participado en el encuentro comercial organizado por Andalucía Trade para los días 9 y de 10 de junio, bajo el título 'Puertos de Europa', iniciativa que ha contado con la participación de representantes de autoridades portuarias, operadores logísticos y representantes del sector marítimo-portuario procedentes de Bélgica, Países Bajos, Polonia, Italia y Reino Unido, con el objetivo de dar a conocer las infraestructuras, servicios y oportunidades de negocio que ofrece el sistema portuario andaluz.

Según ha detallado el Puerto de Sevilla en una nota de prensa, con esta acción, ambas instituciones buscan "fortalecer" las relaciones con los principales operadores y autoridades portuarias europeas, favoreciendo la identificación de nuevas oportunidades de colaboración, inversión y desarrollo de tráficos marítimos.

De esta manera, la misión ha comenzado con la visita al Puerto hispalense, único puerto marítimo de interior de España, seguida de una reunión con la Comunidad Portuaria en la que el director de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Ángel Pulido, ha acompañado a la delegación en un recorrido por el Distrito Logístico de Batán, donde convergen la terminal de contenedores, la terminal ferroviaria y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL); así como por el Muelle Norte, especializado en el movimiento de productos siderúrgicos y agroalimentarios.

Asimismo, el grupo ha visitado la zona industrial del Polígono de Astilleros, donde se fabrican grandes estructuras metálicas para el sector eólico marino, entre ellas secciones de torres destinadas a parques offshore.

Posteriormente, la comitiva se ha desplazado a la esclusa, donde ha conocido distintos proyectos de innovación y digitalización orientados a "optimizar la navegación por la Eurovía del Guadalquivir" y mejorar la gestión del tráfico ferroviario, concluyendo la visita con una sesión de networking junto a representantes de las principales empresas que integran la Comunidad Portuaria de Sevilla.

VISITAS TÉCNICAS A LOS PUERTOS ANDALUCES

La iniciativa ha permitido a la delegación internacional conocer de primera mano las capacidades de los principales enclaves portuarios de Andalucía mediante visitas técnicas al Puerto de Sevilla y, posteriormente a los de Huelva, Cádiz y Algeciras, considerados nodos estratégicos para el comercio internacional, la logística y las cadenas globales de suministro.

Además, la misión cuenta con la participación de representantes de "destacadas" entidades portuarias y logísticas europeas, como Finn Lines Belgium NV (Bélgica), Port of Antwerp-Bruges (Bélgica), Port of Gdansk Authority (Polonia), Port of Gdynia Authority (Polonia), North Tyrrhenian Sea Port System Authority (Italia), Port of Ravenna Authority (Italia), Arsi Ravenna International Freight Forwarders Association (Italia) y el London Thamesport (Reino Unido).

La organización de esta acción por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85 por ciento, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.