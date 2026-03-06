El Puerto de Sevilla recibe al diputado del PP Juan Bravo para conocer su logística portuaria

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, junto al vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del Partido Popular y diputado en el Congreso, Juan Bravo - PUERTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla ha recibido este viernes la visita del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructura del Partido Popular y diputado en el Congreso, Juan Bravo.

Según ha indicado la institución en una nota, el recorrido ha abarcado el distrito logístico de Batán y el muelle Norte y la primera Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Andalucía, que dispone de una superficie de 54 hectáreas y de 200.000 m2 de naves construidas, desde donde se presta servicio de almacenamiento y distribución a toda Andalucía, Extremadura, las Islas Canarias y el Norte de África.

El diputado, que ha sido acompañado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Rafael Carmona, ha podido "conocer de cerca" la operativa portuaria con el movimiento de tráfico clave para Sevilla como el siderometalúrgico, el fertilizante o el contenedor.

Asimismo, durante la mañana, han visitado las instalaciones del operador logístico de origen alemán, Rhenus Logistics, a través de una de las naves especializadas en crossdocking que dispone dentro de la ZAL del Puerto de Sevilla.

El presidente de la APS, Rafael Carmona, ha agradecido el interés del diputado nacional en la visita y le ha señalado la importancia de Sevilla dentro del sistema portuario español como "único puerto marítimo de interior de la península, puerta logística de Canarias y plataforma sincromodal de primer nivel donde confluyen el camión, el tren y el barco".