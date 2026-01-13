El Puerto de Sevilla refuerza su competitividad tras integrar Estibadora Sevillana en el capital de Euroports Carbón

Labores de descarga de un buque en el Puerto de Sevilla. - APS

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euroports y Estibadora Sevillana, compañía con amplia experiencia en labores de estiba en el Puerto de Sevilla, han alcanzado un acuerdo mediante el cual la segunda adquiere una participación en el capital de Carbón Puerto y esta integra en su estructura empresarial el negocio de estiba y desestiba que Estibadora Sevillana desarrollaba y los activos afectos a esa actividad dentro del recinto portuario hispalense.

Esta operación refuerza de forma significativa la capacidad operativa de Euroports Carbón Puerto, al incorporar a su estructura medios técnicos e infraestructuras de gran relevancia para la actividad portuaria en el Muelle de Batán Norte, informa la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) en una nota de prensa.

Como resultado de esta operación, Euroports consolida su posición en el Puerto de Sevilla incrementando su capacidad y calidad de servicio al cliente.

Con este paso, ambas firmas reafirman su compromiso con el Puerto de Sevilla, apostando por el crecimiento en cadenas logísticas de bienes esenciales y contribuyendo además al refuerzo de la competitividad del enclave gracias a su amplia presencia internacional y su experiencia en la gestión de terminales portuarias estratégicas.

Euroports es una de las principales compañías europeas dedicada a la gestión de soluciones globales para la cadena marítima de suministro con presencia en más de 50 terminales portuarias de Europa y Asia. Desde 2022 está presente en el Puerto de Sevilla tras la adquisición de la terminal Carbón Puerto Operaciones Portuarias, desde dónde gestiona graneles sólidos y mercancía general, en especial, de productos siderúrgicos, chatarra, fertilizantes y cereales.

Por su parte, Estibadora Sevilla es la matriz de un grupo compuesto por 3 empresas con presencia en el Puerto de Sevilla y el de Motril con más de 80 años de experiencia que ofrece servicios completos de estiba, consignación y logística de almacén. La empresa manipula principalmente fertilizante, cereal y productos siderúrgicos.