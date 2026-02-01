El Puerto de Sevilla registra más de 23.800 cruceristas en 82 escalas, un 11,7% más respecto a 2024

Archivo - Dos cruceros atracados en el Puerto de Sevilla en una imagen de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 23.800 cruceristas visitaron Sevilla (+11,7%) y 82 escalas (+9,3%) se contabilizaron el pasado año en el Puerto, un número muy superior este último a las 23 que estaban previstas en 2015. En cuanto a 2026, será el buque Almazara Journey el primero de los 47 cruceros que tienen previsto, hasta el momento, realizar escalas en la presente temporada, a las que se suman las de la línea regular del crucero Belle de Cádiz.

Será el 26 de febrero y lo hará en el Muelle de las Delicias. Este mismo buque atracará también los días 12, 27 y 31 de marzo. Otro buque, el Vidanta World's Elegant, cerrará la temporada de escalas el 29 de diciembre, en esta ocasión en el Muelle de Tablada, según los datos ofrecidos por la Autoridad Portuaria.

En este sentido, muchas de las embarcaciones no son desconocidas en la ciudad. Es el caso del crucero de lujo Azamara Quest, un buque 'boutique' con cerca de 600-700 pasajeros. Otro de ellos es el Star Legend, de 135 metros de eslora y 20 metros de manga, y unas 330 personas a bordo. Por su parte, el Silver Shadow, que estuvo en Sevilla en 2021, cuenta con capacidad para 388 cruceristas y 302 personas de tripulación.

La Autoridad Portuaria, al respecto, impulsó a finales de 2025 el negocio del crucero y megayate con la adjudicación de la gestión de estas dos líneas a Global Ports and Ocean Platform Marinas.

Esta alianza empresarial, conformada por Global Ports Holding Limited, el mayor operador global de terminales de cruceros del mundo; y Ocean Platform Marinas (OPM), uno de los principales gestores de marinas de grandes esloras en España, potencia la oferta del puerto sevillano para atraer más escalas durante los próximos 25 años.

A lo largo de las distintas fases del proyecto, Global Ports and OPM Sevilla invertirá más de cinco millones de euros destinados, principalmente, al desarrollo de la nueva terminal en uno de los históricos tinglados del Puerto de Sevilla, dentro del ámbito del Distrito Urbano Portuario.

Además, el programa de inversión también recoge mejoras en las áreas de atraque, optimización del flujo de pasajeros, soporte especializado para grandes yates y facilidades técnicas para invernada y reparaciones a flote.

UNA NAVEGACIÓN SINGULAR

Dentro del segmento de mercado de cruceros de lujo, la Autoridad Portuaria de Sevilla trabaja para consolidar el destino Sevilla en el sector de cruceros de alta gama y de yates y megayates y refuerza la labor comercial con las grandes navieras potenciando las ventajas de este puerto marítimo de interior. Todo ello, en colaboración con el Consorcio de Turismo del Ayuntamiento de la ciudad, la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

El Puerto de Sevilla, como único puerto marítimo de interior de España, permite atracar directamente en el centro de la ciudad a escasos metros del área monumental con sus puntos más emblemáticos, como la Torre del Oro, el Real Alcázar y la Catedral. Esta ubicación estratégica lo convierte en un lugar "óptimo" para las escalas de cruceros de alta gama, tanto de los itinerarios atlánticos como mediterráneos.