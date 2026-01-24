Los puertos andaluces programan inversiones por más de 400 millones de euros para este año 2026

Archivo - Puerto de Algeciras. (Foto de archivo). - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los puertos andaluces de titularidad estatal --Algeciras (Cádiz), Almería, Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril (Granada) y Sevilla-- tienen programadas inversiones que suman un montante global superior a 400 millones de euros para el actual ejercicio de 2026.

Así se desprende de los datos detallados por el Gobierno en una respuesta escrita, consultada por Europa Press, que deriva de una pregunta de diputados de Vox sobre la "distribución prevista de la inversión de más de 1.300 millones de euros para los puertos andaluces de titularidad estatal entre los años 2025 y 2029".

La respuesta del Gobierno detalla las inversiones previstas y aprobadas en los Planes de empresa 2026 de las citadas autoridades portuarias, así como las fuentes de financiación y los calendarios de anualidades previstos.

El puerto que tiene previsto un mayor volumen de inversiones para este año es el de Bahía de Algeciras (Cádiz), por un montante global de 130.633.000 euros, y entre las actuaciones que se van a llevar a cabo figuran algunas para el proyecto de Llano Amarillo-Lago marítimo --por un importe de 1.965.000 euros--; para actuaciones vinculadas al uso Puerto-Ciudad --por 3.430.000 euros--; para la nueva Estación marítima de Algeciras --por 3.000.000 euros--; para edificios administrativos --por 7.250.000 euros--, o para actuaciones de digitalización e innovación, para las que hay programadas inversiones por valor de 4.209.000 euros.

También en la provincia de Cádiz, la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz contempla para este año inversiones por un montante cercano a 50 millones de euros --en concreto, 49.827.000 euros--, entre las que figuran una partida de 12.187.000 euros para la nueva terminal de contenedores, y otra de 11.828.000 euros para el vial de acceso a la misma, así como inversiones de 8.257.000 euros para actuaciones en materia de sostenibilidad y energía, con dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Almería prevé para este año inversiones por un montante total de 28.825.000 euros, de las que la mayor cuantía --en torno a ocho millones de euros-- se dedicarán a "actuaciones en materia de sostenibilidad y energía". Otras partidas destacadas son las dedicadas a actuaciones de desarrollo en la zona de Poniente --por 6.770.000 euros--, y en el Puerto-Ciudad, por un montante global de 5.571.000 euros que se nutre de subvenciones de la Junta de Andalucía y del programa del 2% Cultural.

La respuesta del Gobierno detalla también inversiones de la Autoridad Portuaria de Huelva por un montante global de 94.336.000 euros, que incluyen partidas de 10.300.000 euros para actuaciones del Puerto-Ciudad; de 7.700.000 euros para el acceso y reordenación viaria al proyecto de Zona de Actividad Logística (ZAL) de Punta del Sebo; de 5.050.000 euros para la habilitación del canal de la navegación a nuevos tráficos; de 4.050.000 euros para el muelle para el terminal de granes líquidos, y de 4.000.000 euros para la ampliación norte del Muelle Sur.

MÁLAGA, MOTRIL Y SEVILLA

En lo que respecta al puerto de Málaga, la Autoridad Portuaria prevé inversiones para este año 2026 que suman más de 43 millones de euros --43.474.000 euros--, de los que 14.653.000 euros se contemplan para nuevos muelles y atraques; 11.312.000 euros para actuaciones en materia de sostenibilidad y energía, y 7.063.000 euros para actuaciones "genéricas y menores".

Por su parte, la respuesta del Gobierno detalla inversiones por valor total de 7.887.000 euros por parte de la Autoridad Portuaria de Motril para este año 2026, distribuidas sobre todo entre actuaciones en materia de sostenibilidad y energía --3.278.000 euros--, y en materia de seguridad y protección, para las que se contemplan 3.060.000 euros con dinero procedente del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, y del Fondo de Compensación Interportuario.

Finalmente, la programación de inversiones previstas por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla se cuantifica en 45.390.000 euros, y contempla, entre otras, una partida de 13.455.000 euros para actuaciones de accesibilidad viaria/ferroviaria fuera de la zona de servicio; así como otras partidas para actuaciones en materia de sostenibilidad y energía por valor de casi 5,5 millones de euros; "mejoras funcionales" en muelles por un montante total de 4.987.000 euros; para "inmovilizado intangible" --por un total de 4.732.000 euros--, y para actuaciones para el proyecto Puerto-Ciudad por valor de 4.117.000 euros.