Quince nuevos empleados públicos toman posesión en la Autoridad Portuaria de Almería junto a nueve promociones internas

Foto de familia de los nuevos empleados públicos incorporados a la plantilla de la Autoridad Portuaria de Almería. - APA

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha celebrado este viernes en el edificio Varadero del Puerto de Almería el acto de toma de posesión de 15 nuevos empleados públicos incorporados a la plantilla en 2025 y en el primer semestre de 2026, así como de otros nueve trabajadores que han asumido nuevos cargos dentro de la institución.

Las nuevas incorporaciones corresponden a los puestos de jefe del Departamento de Planificación Estratégica, jefe de la División de Planificación, administrativos, responsables de Compras y de Comercial y Marketing y, en su mayoría, a nueve puestos de Policía Portuaria.

En cuanto a las promociones, han sido nueve y han servido para cubrir los puestos de jefe de la División de Explotación y Proyectos, jefa de la División de Comunicación e Imagen Corporativa, responsable de Operaciones y Servicios Portuarios y jefes de Servicio y Equipo de Policía Portuaria, según ha detallado la entidad portuaria en una nota.

El acto ha estado presidido por la presidenta de la APA, Rosario Soto, quien ha dado la bienvenida formal a los empleados y ha destacado el papel de los profesionales para ejecutar los proyectos que impulsan el crecimiento de los puertos de Almería y Carboneras y abren nuevas posibilidades para la provincia.

La presidenta ha señalado que "los recursos humanos es el motor de cualquier empresa o institución" y ha subrayado que, como "ha quedado constatado en estos cerca de cuatro años", resulta "fundamental para desarrollar el potencial" de los puertos de Almería y Carboneras.

Desde 2022, año en el que Soto asumió la presidencia de la APA, la plantilla se ha incrementado en más de un 32 por ciento hasta alcanzar los 139 trabajadores. Además, el porcentaje de mujeres ha crecido un diez por ciento y ya supone cerca de un 25 por ciento del total de la plantilla.

Soto ha destacado que son las personas "cualificadas y profesionales" las que, "con su esfuerzo y trabajo", han hecho posible que la gestión de la APA "se lleve a la práctica" y que en este periodo se hayan sacado adelante proyectos como la apertura del puerto a la ciudad, el acceso directo al puerto desde la N-340, la ampliación del Muelle de Pechina y la puesta en valor del dominio público portuario recuperado en Carboneras.

La presidenta ha añadido que estos avances se han logrado con "un endeudamiento cero" y con un beneficio próximo a los 13 millones de euros en el último año. En nombre del Comité de Dirección de la APA, ha deseado a los empleados públicos una "larga y provechosa trayectoria de trabajo" por los puertos de interés general del Estado de la APA y, con ello, por el crecimiento económico de Almería.

Durante el acto, que ha tenido un carácter emotivo, los nuevos empleados y los trabajadores que han promocionado han prometido o jurado su cargo sobre la Constitución Española, acompañados por familiares y amigos.

PRUEBAS SELECTIVAS

Soto ha recordado que los trabajadores han superado pruebas selectivas que, como recoge la Ley de Puertos, están basadas en los principios de igualdad, mérito y capacidad mediante convocatoria pública. Asimismo, ha felicitado a la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Carmen Morales, y a todos los tribunales que han participado en los procesos selectivos.

La presidenta ha resaltado que, con una plantilla "aún más reforzada", se atisba un futuro prometedor para los puertos de Almería y Carboneras a corto y medio plazo a través de las actuaciones programadas y ya puestas en marcha.

Entre ellas, ha citado la disposición de infraestructuras para la atracción de industria al Puerto de Almería y el crecimiento de tráficos, especialmente de graneles sólidos, también en el Puerto de Carboneras, así como la continuidad de la apertura del Puerto de Almería a la ciudad, para resolver una demanda histórica de hace cuatro décadas. De ese futuro, ha señalado, formarán parte también las nuevas incorporaciones.