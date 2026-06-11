El 'Real Fernando' atraca en Sevilla: este muelle recibirá la réplica del primer barco de vapor de España

Imagen del nuevo 'Real Fernando' fondeado en aguas de Sanlúcar de Barrameda - APS

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Nao Victoria ha anunciado este jueves, 11 de junio, la llegada al Puerto de Sevilla del 'Real Fernando', la recreación del que fuera el primer barco de vapor construido en España. La embarcación amarrará, en torno a las 17,00 horas, en el Muelle de las Delicias, donde encara la recta final de los preparativos para iniciar su actividad en las próximas semanas.

Con la llegada del buque a Sevilla, la Fundación Nao Victoria no solo recupera una pieza clave del patrimonio marítimo, sino que se adelanta a las celebraciones de las fechas clave en las que el modelo original se gestó y botó en la Sevilla del siglo XIX.

El 'Real Fernando' original fue el primer barco de vapor construido en España que situó a Sevilla y a su puerto en la vanguardia de la industria naval. Una hazaña técnica sin precedentes construida en el astillero de los Remedios por encargo de la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir, informa la Autoridad Portuaria (APS) en una nota de prensa.

Su botadura tuvo lugar un 30 de mayo de 1817, y pocas semanas después, el 17 de julio, inauguró la primera línea regular de pasajeros entre Sevilla, Sanlúcar de Barrameda y Cádiz. Aquel barco transformó la navegación de su época y enamoró a ilustres pasajeros como Washington Irving o Benito Pérez Galdós, quien lo inmortalizó en sus 'Episodios Nacionales'.

Para hacer realidad esta réplica han sido necesarios más de 30 meses de intensos trabajos dirigidos por la Fundación Nao Victoria. "El alma del proyecto ha sido la rigurosa investigación histórica previa llevada a cabo por Ignacio Fernández Vial, autor del proyecto, quien ha rescatado con el máximo rigor las formas y detalles constructivos del buque original".

Posteriormente, el desarrollo de la ingeniería naval ha estado a cargo de la firma Ghenova, encargada de trasladar las conclusiones de la investigación a avanzados diseños y planos en 3D para definir la estructura final.

El buque ha sido construido por la Fundación Nao Victoria en Punta Umbría utilizando una innovadora técnica que combina un casco de alta resistencia en fibra de vidrio con un noble revestimiento de madera en su estructura y cubiertas.

ELÉCTRICO Y PROPULSIÓN POR PALAS

Al igual que el 'Real Fernando' original revolucionó su época al convertirse en la vanguardia tecnológica de la España de 1817, esta reinterpretación contemporánea nace con ese mismo espíritu pionero, situándose a la cabeza de la ingeniería naval moderna.

A diferencia del original, alimentado por carbón, el 'nuevo Real Fernando' mira al futuro de la sostenibilidad urbana. Se trata de un barco dotado de un sistema de propulsión 100% eléctrica, lo que posibilita una navegación totalmente limpia y silenciosa por el Guadalquivir. El barco conserva el gran atractivo de su sistema de propulsión mediante ruedas de palas laterales, "manteniendo intacta la estética romántica que asombró a la Sevilla del siglo XIX".

La embarcación tiene una eslora máxima de 32 metros, con una Manga de 10,6 metros, 1,3 metros de calado y una superficie útil de 600 m2 distribuidos en dos amplias cubiertas. Tiene una capacidad de 150 plazas para pasajeros.

En las próximas semanas, este "museo flotante" se convertirá en un nuevo y potente reclamo cultural, turístico para Sevilla, ofreciendo un espacio único en el mundo para eventos, congresos y paseos. Al respecto, el proyecto ha contado con un importante apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) en el marco del Programa de ayudas 'Moves Proyectos Singulares II'.

Desde la Fundación Nao Victoria recalcan su agradecimiento por la colaboración institucional brindada por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, cuyo respaldo estratégico "ha sido clave" para el regreso del buque a la ciudad.