Un total de 202 proyectos de Huelva resultan beneficiarios de la Convocatoria Puerto-Ciudad 2026

Entrega de las resoluciones de la Convocatoria Puerto-Ciudad 2026. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha entregado este viernes las resoluciones de la Convocatoria Puerto-Ciudad 2026 en un acto celebrado en Las Cocheras del Puerto, que ha contado con la participación de numerosas asociaciones y colectivos de Huelva, Palos de la Frontera y otros municipios de la provincia. En esta edición un total de 202 proyectos sociales, culturales, educativos y deportivos han resultado beneficiarios de la convocatoria, un 8,6% más que el año anterior (186 proyectos).

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el acto ha contado con la presencia del presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en funciones, Loles López; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; y el diputado Provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, entre otras autoridades y personalidades.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha agradecido a los colectivos y a las asociaciones de Huelva y la provincia su "elevada participación" en la Convocatoria Puerto-Ciudad 2026, puesto que "el objetivo de la convocatoria consiste en potenciar el vínculo del Puerto de Huelva con los colectivos y asociaciones de los términos municipales donde desarrolla su actividad, como Huelva y Palos de la Frontera principalmente, así como el resto de la provincia.

"Además de comprometerse con las entidades que trabajan para impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestro entorno, contribuyendo a dar respuesta a distintas necesidades de la población en los ámbitos social, deportivo, cultural y educativo a través de la presentación de proyectos que aportan valor a nuestro entorno", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha felicitado a la entidad por una iniciativa que, "un año más, sigue creciendo y ampliando su alcance, y que demuestra que el Puerto además de ser uno de los principales motores económicos y estratégicos de la ciudad, es también una institución profundamente comprometida con las personas y con el tejido asociativo onubense".

"Desde el Ayuntamiento queremos agradecer este esfuerzo y poner en valor una convocatoria que contribuye a fortalecer proyectos culturales, sociales, deportivos y educativos que desarrollan una labor imprescindible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha asegurado.

En su intervención, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones ha felicitado al Puerto de Huelva por una iniciativa que contribuye a mejorar la calidad de vida de miles de personas y ha subrayado que esta iniciativa constituye un ejemplo de colaboración institucional y trabajo en red.

López también ha trasladado su reconocimiento a las entidades sociales beneficiarias por la labor que desarrollan cada día. "Detrás de cada uno de estos proyectos hay personas comprometidas que trabajan para transformar realidades y mejorar vidas. Ese es el verdadero sentido de la política y del servicio público", ha señalado.

Por último, ha destacado que el Puerto de Huelva es mucho más que un motor económico para la provincia, ya que "también una institución con alma social. El Puerto y Huelva son un ejemplo de servicio público, compromiso social y solidaridad", ha concluido.

La subdelegada del Gobierno en Huelva ha destacado que la Convocatoria Puerto-Ciudad 2026 "revalida en esta nueva edición la apuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Puerto de Huelva por la integración en el ámbito portuario de proyectos e iniciativas sociales, deportivas, educativas, culturales, académicas o artísticas".

"Todas ellas definen el sentir y el hacer de Huelva y su provincia, una convocatoria que crece cada año en número de participantes y que aglutina la actividad de fundaciones, federaciones, clubes, asociaciones y hermandades, que reciben un año más una aportación económica que contribuye a consolidar esa integración de la actividad onubense en el ámbito portuario y que fortalece la alianza en cada edición puerto-ciudad. Enhorabuena a todos los afortunados", ha remarcado.

Asimismo, la alcaldesa de Palos de la Frontera ha puesto de manifiesto que "acciones como Puerto-Ciudad enriquecen a la sociedad". "Hacen de nuestra provincia un mejor espacio, más igualitario y justo en todos los ámbitos. Una iniciativa que muestra la responsabilidad social de instituciones como el Puerto de Huelva, permitiendo el impulso de nuevos proyectos que potencian una actividad económica, social y medioambiental sostenible, propias de la identidad onubense".

Además, el diputado de Deportes ha destacado que "cada proyecto deportivo que recibe apoyo es una oportunidad para fomentar hábitos de vida saludables, generar convivencia y abrir espacios de participación". Romero ha subrayado que, desde la Diputación de Huelva, "se se entiende el deporte como una política pública de primer nivel, porque cohesiona la provincia, dinamiza los municipios y ayuda a que muchas entidades puedan seguir desarrollando una labor constante y fundamental en sus pueblos y barrios".

PROYECTOS

En total se han presentado 219 proyectos, de los que finalmente 202 han cumplido los requisitos de la convocatoria y han podido beneficiarse de la misma, que cuenta con un presupuesto total de 230.000 euros. Del total del presupuesto, el 39,11% corresponde a proyectos de ámbito cultural, el 31,68% a los de ámbito social; el 22,77% a los de ámbito deportivo; el 4,95% a proyectos del ámbito educativo, y un 1,49% a proyectos de la zona de servicio.

De los 202 proyectos beneficiados, 147 corresponden a la ciudad de Huelva y 12 a Palos de la Frontera. Por último, 43 proyectos han sido presentados por colectivos de distintos municipios de la provincia.

El Puerto de Huelva realiza anualmente una Convocatoria de la Comisión Puerto-Ciudad para seleccionar aquellas iniciativas que por su relevancia social e interés, por su relación con la actividad y ámbito portuarios, puedan enmarcarse en lo previsto por el Plan de Responsabilidad Social Empresarial.

El objetivo radica en impulsar una efectiva y real integración del Puerto en su entorno ciudadano, atendiendo a instituciones sin ánimo de lucro que trabajan en pro de la sociedad y solicitan apoyo para proyectos de actividades en los ámbitos deportivo-social o cultural-educativo.

La Comisión Puerto-Ciudad se creó en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) y tiene por finalidad establecer un procedimiento garante de transparencia, publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación a la hora de seleccionar las colaboraciones que la APH decida en el marco de los Acuerdos Puerto-Ciudad.

Para ello, la Comisión está constituida con la misma estructura representativa de los distintos organismos y entidades que conforman el Consejo de Administración de esta institución. Así, la forman representantes de las Administraciones central, autonómica y local, de las organizaciones empresariales y sindicales, y de la propia Autoridad Portuaria.

Según las bases de la Convocatoria Puerto-Ciudad, las entidades beneficiarias de esta convocatoria de patrocinios de concurrencia competitiva son instituciones sin ánimo de lucro que promuevan proyectos de actividades a desarrollar preferentemente en los municipios del ámbito de influencia del Puerto de Huelva (Huelva capital y Palos de la Frontera), que sean de carácter social, deportivo/social, cultural/ social y educativo/social.