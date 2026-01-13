El tráfico portuario crece un 17% en la Bahía de Cádiz y cierra 2025 con 5,5 millones de toneladas

Archivo - Vista aérea del Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (APBC)

CÁDIZ 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tráfico portuario en la Bahía de Cádiz ha crecido un 16,7 por ciento en 2025, cerrando el ejercicio con 5.521.066 toneladas de tráfico total general, según ha indicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), que ha explicado que según la forma de presentación de la mercancía, los graneles líquidos han superado el millón de toneladas, con un total de 1.138.731 toneladas, y han acumulado en este año un 106,04 por ciento más que en 2024.

Por su parte, los graneles sólidos también presentan una subida del 9,74 por ciento frente a 2024 y terminan el año superando los 1,8 millones de toneladas, ha señalado en una nota la APBC, que ha añadido que la mercancía general ha concluido 2025 con 2.423.927 toneladas, lo que supone un crecimiento del 1,29 por ciento respecto al año anterior.

El avituallamiento, por otro lado, ha anotado un crecimiento del 10,84 por ciento a lo largo del pasado año, sumando 132.055 toneladas, mientras que la pesca fresca se recompone del descenso del año anterior y acumula a lo largo de 2025 un total de 11.885 toneladas, un 7,41 por ciento más que en 2024, y consigue un valor de venta 50,1 millones de euros, tres millones más que en 2024 alcanzando un 6,24 por ciento de crecimiento.

Por otro lado, respecto a la forma de transporte, el tráfico rodado con Canarias (roro) ha subido un 0,62 por ciento (930.927 toneladas) frente a 2024, año que ya presentaba un crecimiento del 12,68 por ciento frente a 2023, mientras que el tráfico de contenedores (lolo) ha experimentado un leve descenso del 0,23 por ciento durante 2025 acumulando un total de 1,4 millones de toneladas, según ha indicado la APBC, que ha añadido que también desciende en teus (un 4,55 por ciento menos), y en unidades (un 5,05 por ciento menos), con un total de 211.746 y 110.968 respectivamente.

Asimismo, ha destacado que especialmente positivo ha sido el comportamiento del tráfico de pasajeros, tanto el asociado a la línea de Armas Trasmediterránea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias como el de cruceros, ya que en 2025 se ha superado el récord histórico de pasajeros (de cabotaje) pasando de 40.345 durante 2024 a 45.167, consiguiendo así un aumento del 11,95 por ciento respecto al año anterior.

Por su parte, el tráfico de cruceros cierra 2025 con 344 escalas, once más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 3,3 por ciento.

Finalmente, ha señalado que de cara a 2026, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se marca como objetivo incrementar el tráfico de contenedores apoyándose en la puesta en marcha de la Nueva Terminal de Contenedores, una infraestructura llamada a reforzar la capacidad operativa y la competitividad del puerto.