El tráfico del Puerto de Cádiz crece un 12% hasta agosto y supera los 3,8 millones de toneladas

Camiones trabajando en el transporte de mercancías en el Puerto de La Cabezuela-Puerto Real de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tráfico total general en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido de 3,8 millones de toneladas hasta agosto, lo que supone un 12,02% más que en el mismo periodo del año anterior.

En una nota, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha señalado que según la forma de presentación de la mercancía, los graneles sólidos, con 1.575.735 toneladas y un incremento del 46,84% respecto a agosto de 2025, es el grupo que presenta un mayor crecimiento porcentual y mantiene su crecimiento al alza de los últimos meses.

Por su parte, los graneles líquidos, con 572.072 toneladas, bajan un 14,04% en comparación con el mismo periodo del año 2025.

La mercancía supera ya el millón y medio de toneladas, en concreto, acumula 1.622.935 toneladas, un 0,57% menos que hasta las mismas fechas de 2025, y el avituallamiento sube un 22,58% hasta agosto, acumulando 98.191 toneladas.

La pesca fresca, con 6.719 toneladas y un valor de venta de 29.945.308 euros, presenta un descenso del 19,66% y del 12,8% respectivamente.

Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado 636.793 toneladas en lo que va de año, lo que supone un incremento del 4,53%. Por su parte, el tráfico de contenedor (lolo) suma 924.027 toneladas, un 3,16% menos que hasta agosto de 2025, y sube en número de contenedores un 0,55% (124.720) y baja ligeramente en Teus (63.503), un 0,31%.

El comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias se acerca a los 30.000 pasajeros (29.408), un 3,15% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por último, el tráfico de cruceros presenta un crecimiento "especialmente positivo" para la Autoridad Portuaria y suma 218 escalas hasta agosto, un 15,34% más que en las mismas fechas del año anterior, en el que el número de escalas hasta agosto era de 189, y 410.024 cruceristas, un 18,79% más que hasta agosto de 2025.