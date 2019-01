Más de 200 invitados estarán en el estreno del nuevo spot de 'Sabores Almería' con David Bisbal en Fitur

Publicado 21/01/2019 15:46:24 CET

Más de 200 invitados, entre artistas, cocineros, algunos de ellos con estrellas Michelín, y empresarios del sector agroalimentario de todo el país, estarán presentes en el estreno del nuevo anuncio promocional de la marca gourmet 'Sabores Almería', impulsada por la Diputación de Almería. El 'spot' está protagonizado por el embajador de la marca, David Bisbal, y se presentará este miércoles, 23 de enero, en el Hotel Intercontinental de Madrid, dentro de los actos de la institución provincial en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

En un comunicado, la Diputación de Almería ha anunciado que el acto será presentado por la actriz Bibiana Fernández y el torero Óscar Higares, ambos participantes en el 'talent show' Masterchef Celebrity. Además, a la cita asistirán "personalidades del mundo del cine", como Ruth Gabriel, Cuca Escribano, Manu Baqueiro, Jesús Vidal, Eva Almaya, Itziar Miranda o Elena Furiase.

Otros concursantes del televisivo programa Masterchef Celebrity también están invitados al evento. Es el caso de los actores Iván Massagué y Pepón Nieto, y la popular Carmen Lomana. Tampoco se perderán el estreno del nuevo anuncio de 'Sabores Almería' "cocinero de reconocido prestigio" a nivel nacional, algunos de ellos galardonados con estrellas Michelín, como Óscar Velasco, del Restaurante 'Santceloni', José Carlos Fuentes, del Restaurante 'Club Allard', o Julián Mármol, del Restaurante Yugo 'The Bunker'.

Los cocineros almerienses Yolanda García, del Restaurante 'Alejandro', y José Álvarez, del Restaurante 'La Costa', también participarán en el evento como principales prescriptores de los productos de la provincia, integrados en 'Sabores Almería', muchos de los cuales utilizan en sus creaciones culinarias, que llegan a miles de comensales a lo largo del año y que también han sido reconocidas con estrellas Michelín.

Completan el elenco de personalidades y chef asistentes a la presentación del anuncio protagonizado por David Bisbal, cerca de un centenar de empresarios de la marca gourmet almeriense. Ellos serán testigos, en primera persona, del "gran impacto" que tiene para 'Sabores Almería' la presencia de su embajador, Bisbal, quien acerca a sus millones de seguidores en todo el mundo la singularidad y calidad de los productos de la provincia.

Una vez proyectado el nuevo anuncio de 'Sabores Almería', el finalista del programa Masterchef Junior 5, Juan Antonio, vecino del almeriense municipio de María, elaborará dos "platos de inspiración almeriense" con productos de la marca.

Para presentar los detalles de este 'showcooking' y explicar qué recetas ha creado para el estreno, el "minichef", acompañado de su madre y del alcalde de María, Francisco Martínez, se ha reunido con el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

Durante su visita, Juan Antonio ha revelado cómo se inició en el mundo de la cocina y lo que le ha supuesto su paso por Masterchef Junior. "Me gusta experimentar con nuevas recetas y para este 'showcooking' he creado dos platos con mucho sabor a mar pero, sobre todo, a Almería, ya que utilizaré productos de la provincia. Me siento muy orgulloso de poder participar en este acto y de hacer lo que más me gusta que es cocinar con los exquisitos productos que tenemos en nuestra tierra", ha declarado.

García, por su parte, ha destacado el "gran talento" que tiene Juan Antonio en la cocina y le ha agradecido su interés y disposición para participar con este espectáculo culinario tras estreno del spot de 'Sabores Almería'.

El presidente de la institución provincial ha asegurado que "es un privilegio contar en un acto como éste con actores, empresarios de la marca, chef de reconocido prestigio y el presente y futuro de la restauración que encarnan personas como Juan Antonio. El próximo miércoles 23 llenaremos de sabor a Almería el corazón de Madrid, de la mano de los que más saben de gastronomía del país y con los que hacen la materia prima de la provincia".