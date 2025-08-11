Unos 1.200 niños de la provincia participan en el circuito de natación de verano de la Diputación de Sevilla

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla tiene en marcha una nueva edición del Circuito Provincial de Natación de Verano, que organiza a través del Servicio Técnico de Deportes de su Área de Cultura y Ciudadanía, en el que participan niños en edad escolar de una veintena de municipios sevillanos y que es uno de los más populares en cuanto a participación de la programación deportiva que oferta la Institución.

Según ha informado la Institución provincial en una nota de prensa, se trata de un circuito de carácter promocional y, si bien las personas participantes compiten en diferentes pruebas de natación acogiéndose a normas federativas, al ser jóvenes de promoción deportiva las personas participantes no pueden tener licencia federativa vigente. Además, uno de los aspectos más interesantes es el contar con una premiación en la que se mantienen criterios derivados del trabajo en el desarrollo de los valores positivos del deporte, convivencia y educación en los valores propios de la práctica deportiva en edades tempranas.

En concreto, en este verano 2025 se ha inscrito un total de 1.264 participantes con edades comprendidas entre los ocho y los 19 años, de los que 637 son niños y 556 son niñas, que proceden de: Alcalá del Río, Alcolea del Río, Brenes, Burguillos, Gerena, Guillena, La Puebla de los Infantes, Tocina, Villaverde del Río, La Rinconada, Aznalcázar, Aznalcóllar, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Pilas, Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa, San Juan de Aznalfarache, Castilleja de la Cuesta, Arahal, Carmona, Marchena Paradas, Mairena del Alcor, Utrera, Lebrija, El Cuervo, El Viso del Alcor, Estepa, Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana, Lora del Río y Osuna.

Dichos municipios sevillanos se organizan en cuatro grupos, según su situación geográfica: Grupo 1 con los municipios pertenecientes a la Sierra Morena sevillana, que aporta en esta edición un total de 347 participantes; Grupo 2, con los del Aljarafe y 470 participantes; Grupo 3, con los de Campiña, 208 participantes, y Grupo 4, con los de Sierra Sur sevillana y 239 participantes. En cada uno de ellos se disputan tres jornadas clasificatorias y una jornada final, con los mejores ocho nadadoras y nadadores de cada categoría y prueba.

Precisamente, en esta semana se están desarrollando las últimas jornadas de clasificación que darán lugar a las cuatro finales, con el siguiente calendario: el jueves 22, Final del Grupo 3, en Mairena del Alcor; el martes 26, Final del Grupo 2, en Pilas; el miércoles 27, Final del Grupo 4, en Lora del Río, a las 10,00 horas, y el jueves 28, Final del Grupo 1, en Alcolea el Río. Todas las jornadas se celebrarán a las 10,00 horas.

El circuito deportivo está abierto, tanto para chicos como para chicas, a la participación en las siguientes categorías: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Además, cada municipio ha podido inscribir a nadadores y nadadoras en opción de natación adaptada, con dos opciones: en la categoría y sexo correspondiente a su edad o en la 'categoría adaptada', sin límite de edad, para la que se han realizado las series necesarias para que naden todas las personas en cada una de las sedes, en la prueba de 25 metros libres.

Con respecto a los premios, en la jornada final de cada grupo se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría, sexo y prueba. Los participantes en la categoría juvenil, individual y por relevos, podrán optar a medallas siempre que la serie final de cada prueba esté completada, al menos, en cuatro calles.

Se entregarán, además, dos trofeos, uno en la categoría masculina y otro en la femenina, al nadador y la nadadora del circuito que más hayan progresado desde la temporada anterior a la actual, comparándose las marcas conseguidas en las pruebas disputadas en ambas temporadas.

Para fomentar la participación en el circuito se premiará a los tres municipios con mayor número de nadadores inscritos y que finalmente hayan participado, los cuales recibirán un trofeo además de un premio especial, que será anunciado en el mismo momento de la premiación.