Unos 17.000 participantes se preparan este domingo para correr más de 40.000 metros en la Zúrich Maratón de Sevilla

Unos 17.000 participantes se preparan para correr este domingo, 15 de febrero, los más de 40.000 metros que conforman la Zurich Maratón de Sevilla 2026. En total, unos 3.000 deportistas más que en la pasada edición participarán en la actividad, que cuenta además con un récord de participación extranjera y femenina y casi 200 atletas de élite.

Además, entre las novedades de esta edición destaca un nuevo recorrido, con una salida que se traslada a la avenida de María Luisa, mientras que la meta se mantiene en el Paseo de las Delicias.

De los 17.000 corredores, 8.954 inscritos son extranjeros de más de 100 nacionalidades. Por primera vez habrá más de 3.000 franceses dispuestos a completar los 42.195 metros de la carrera hispalense. Habrá 2.596 sevillanos y hasta 3.689 andaluces. El Consistorio ha destacado la incorporación femenina a la prueba, que contará con 3.613 mujeres inscritas.

Asimismo, por quinto año, el Zurich Maratón de Sevilla 2025 contará con una prueba de 5 kilómetros este sábado, 14 de febrero, a la cita de los 42.195 metros, homologada oficialmente y cuyas marcas serán validadas, al entrar también dentro del calendario internacional de World Athletics.

Cabe enmarcar que casi 200 atletas de élite competirán este domingo en Sevilla, con una destacada representación etíope en categoría masculina, donde sobresalen nombres como Asrar Hiyrden Abderehman --ganador en 2022 con 2:04:43--, Adugna Takele Bikila, Tsedat Abeje Ayana, Shura Kitata Tola, vencedor del maratón de Londres en 2018, y Andualem Belay Shiferaw.

En categoría femenina, la atención se centra en la española Fátima Ouhaddou, actual campeona de Europa, que se enfrentará a rivales como la keniana Jackline Chelal y varias fondistas etíopes y kenianas. Además, la keniana Mirriam Cherop parte como gran favorita gracias a su registro de 15:06 en pista. Por su parte, la española Marta Pérez, embarazada, participará a modo de entrenamiento y lucirá el dorsal número uno.

Según el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el evento supone el tercer motor económico de Sevilla tras Semana Santa y Feria y va a ser retransmitido por 330 canales TV y vista por más de 880 millones de hogares de todo el mundo.

