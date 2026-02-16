Moreno presenta este martes en San Telmo el plan 'Andalucía Actúa' para afrontar los daños de las borrascas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno conversa con afectados de Grazalema. A 15 de febrero de 2026 en Ronda, Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presentará este martes, 17 de febrero, en un acto en el Palacio de San Telmo de Sevilla el denominado 'Plan Andalucía Actúa' para hacer frente a los daños ocasionados por el 'tren de borrascas' que ha afectado a toda la comunidad en las últimas semanas.

El acto tendrá lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno andaluz durante la mañana de este martes, según han confirmado este lunes a Europa Press fuentes de la Junta.

Juanma Moreno informó este domingo, en una atención a medios durante una visita a Ronda (Málaga), de la presentación de este plan a través del que se destinarán recursos económicos para reparar con urgencia infraestructuras básicas como centros de salud que necesiten reparaciones, así a como medidas específicas enfocadas a la reactivación de los sectores económicos más perjudicados, entre otras iniciativas.

Así lo avanzó el presidente de la Junta durante su visita en Ronda a los cerca de 600 vecinos de Grazalema, Benaoján y Jimena de Líbar que permanecían realojados, en su mayoría, en el Pabellón deportivo municipal 'El Fuerte' a consecuencia de las inundaciones que obligaron a evacuar dichos municipios.

"Vamos a presentar este próximo martes el 'Plan Andalucía Actúa', en el que llevamos trabajando intensamente desde hace días, y que nace fruto de la recomposición del Presupuesto de la Junta de Andalucía que se ha realizado para poner todos los recursos a nuestro alcance. Será un plan abierto a las nuevas valoraciones de daños que se vayan concretando", adelantó el presidente.

Se tratará así de una batería de medidas que irá enfocada, entre otras cuestiones, a reparar infraestructuras básicas dañadas. En concreto, Moreno indicó que "empezaremos por la red viaria, esencial para retomar la actividad normal, por ejemplo, en los colegios", y a lo que desde la Junta se destinarán, de inicio, 500 millones de euros".