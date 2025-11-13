La 19 Feria Provincial de Mujeres Empresarias celebra en Sevilla del día 14 al 16 a la mujer como "motor económico"

Archivo - Feria Provincial de Mujeres Empresarias. A 20 de octubre de 2023, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 19ª Feria Provincial de Mujeres Empresarias (Fepme) celebrará del 14 al 16 de noviembre una cita dedicada al emprendimiento femenino en la provincia. El encuentro, organizado por la Diputación de Sevilla, pretende visibilizar el papel de las mujeres como motor económico de sus municipios, con especial atención a su presencia en la industria musical y en sectores tradicionalmente masculinizados.

Según ha informado la institución provincial en una nota, en esta edición participarán 37 expositoras procedentes de 32 municipios, que ofrecerán una amplia muestra de productos y servicios de venta directa. La programación incluye actividades formativas, empresariales y de ocio, y como novedad, la Diputación ofrecerá conciertos gratuitos a las 18.00 horas con Alba Molina el viernes 14 y Las Migas el sábado 15.

La Fepme, busca desde su lanzamiento hace diecinueve años eliminar la brecha de género y consolidarse como espacio de encuentro, formación y liderazgo. Está dirigida tanto a profesionales que buscan colaboraciones y proveedores como al público que desea apoyar el comercio local y la sostenibilidad de empresas lideradas por mujeres.

El evento reunirá propuestas de sectores diversos, desde la industria musical, el mobiliario, el turismo y la moda hasta los productos ecológicos, el cuidado personal, los servicios profesionales y la artesanía de alto valor. Habrá también sorteos, degustaciones y regalos exclusivos durante todo el fin de semana.

Según el estudio Análisis de la Situación de los Autónomos en la Provincia de Sevilla (2019-2024), elaborado por la Comisión Empresa y Mujer de la Cámara de Comercio, las mujeres representan ya el 42% del total de personas autónomas en la provincia, y casi la mitad de los nuevos registros corresponden a emprendedoras.