26M.-Beltrán Pérez promete una comisaría con 60 agentes en Pino Montano y "acelerar la erradicación del Vacie"

Publicado 22/05/2019 14:10:59 CET

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, junto al número dos de la lista, Jesús Gómez Palacios, y el resto de miembros de la lista, ha presentado sus medidas en materia de seguridad para el barrio de Pino Montano, proponiendo una comisaría de Policía Local, 60 agentes, seis patrulleros y un vehículo de transporte colectivo para garantizar la seguridad en la zona, que en septiembre de 2018 acogía movilizaciones ciudadanas a cuenta de diferentes incidentes.

Pérez ha asegurado al respecto que estas medidas se suman a las ya prometidas por el PP en su programa electoral, como la convocatoria de 250 plazas para la Policía Local, medidas de video vigilancia en calles y parques y el desarrollo trimestral de las juntas de seguridad municipales y juntas de distrito.

Respecto a las medidas de video vigilancia, ha defendido tal idea para "prevenir el delito y que los que no merecen estar entre nosotros sepan que acometer delitos será cada vez más difícil o para esclarecer los hechos relativos a un delito". "Una ciudad segura es una ciudad más libre, y en el debate seguridad o libertad, nosotros apostamos por que la seguridad garantice la libertad", ha aseverado.

Pérez ha asegurado así que el PP quiere "que los vecinos del barrio de Pino Montano puedan pasear tranquilos por sus calles y garantizar la seguridad a todos los vecinos de todos los barrios de Sevilla". "No he venido a pedir el voto. He venido a pedir que confíen en que si soy alcalde habrá más seguridad en Pino Montano, me voten o no me voten", ha indicado, prometiendo además "acelerar la erradicación del Vacie con programas de reinserción".

"Una de las principales apuestas que tiene el PP en su modelo de ciudad es una ciudad más segura, habitable y donde la convivencia esté garantizada", insistiendo en que encomendará el área de Seguridad Ciudadana y Emergencias a su número dos, Jesús Gómez Palacio, comisario de Policía Nacional jubilado después de 46 años de servicio, con medallas y distinciones.