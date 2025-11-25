El 28 de noviembre comienza la primera fase del Plan de Movilidad de Navidad del Ayuntamiento de Sevilla

Archivo - Avenida de la Constitución de Sevilla durante la Navidad de 2024. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla activa este viernes, 28 de noviembre, la primera fase del Plan de Movilidad para la Navidad 2025/2026, que tendrá vigencia hasta el domingo día 11 de enero de 2026, inclusive, y que se aplicará especialmente en las zonas donde se concentran grandes superficies comerciales ubicadas fuera del Casco Histórico.

Según ha informado el Consistorio en una nota, este sábado 29 de noviembre, ante la "previsible gran afluencia de público" en el entorno del eje de la Avenida de la Constitución-Plaza de San Francisco como consecuencia del encendido del alumbrado navideño, se eliminan temporalmente las paradas de taxis de la calle Alemanes.

También se eliminan las dos paradas del servicio público de coches de caballos de la Plaza del Triunfo y Plaza Virgen de los Reyes, desde el viernes día 28 noviembre a las 16,00 hasta el domingo 30 de noviembre a las 24,00. La eliminación de dichas paradas en el horario indicado se extenderá a lo largo de todos los fines de semana durante la fecha de aplicación del plan.

Este año, el plan tendrá como principal novedad la afectación de las obras de ejecución del carril bus segregado para BTR, en su tramo Santa Justa-Plaza del Duque, así como las actuaciones de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento que se están llevando a cabo en calles Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, y que tienen incidencia sobre las calles Martín Villa, Laraña, Santa Ángela de la Cruz, Gerona y San Juan de la Palma durante las fechas de aplicación del plan.

CORTES DE TRÁFICO Y CONTROLES

Como en años anteriores, las medidas de desvíos al tráfico rodado, aparcamientos públicos y ordenamiento de los accesos a los grandes centros comerciales contemplados en el plan van a aplicarse en tres fases.

La primera desde este viernes día 28 de noviembre hasta el jueves 18 de diciembre del 2025, la segunda fase desde el viernes 19 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026 y la tercera fase desde el sábado 3 de enero hasta el domingo 11 de enero de 2026.

El plan tendrá aplicación en aquellos espacios identificados como centros de atracción de mayor número afluencia de los ciudadanos durante las fiestas de Navidad, que son los siguientes: Casco Antiguo, Zona de Nervión-Luis de Morales, Confluencia de la Avenida de Andalucía con Avenida Jose María Javierre/Ronda del Tamarguillo, Calle San Jacinto, en el tramo peatonal y su entorno, y Calle Asunción, en el tramo peatonal y su entorno.

Dentro de estos espacios también se encuentran el entorno del centro comercial Lagoh, del centro comercial Torre Sevilla y del Muelle de la Sal.

Respecto al horario de aplicación de la segunda fase, mientras que en las zonas de Nervión-Luis de Morales, Nervión-Avenida de Andalucía-Ronda del Tamarguillo, Torre Sevilla y el centro comercial Lagoh será variable en función de las distintas necesidades que se produzcan, en el Casco Antiguo se activará con carácter general de 10:00 a 22:00.

En este sentido, se activaran medidas de control de acceso por parte de la Policía Local en los siguientes puntos: Reyes Católicos con Marqués de Paradas, San Pablo (a la altura de Julio Cesar), San Vicente con Baños-Baños con Torneo (itinerante), Teniente Borges con Virgen de los Buenos Libros, Alameda de Hércules con Trajano, Puerta Osario (Puñonrostro), Almirante Apodaca con Plaza Ponce de León, Gerona con Doña María Coronel, Imagen con Santa Ángela de la Cruz-Imagen con Doña Maria Coronel (itinerante), Plaza de San Pedro con Ortiz de Zúñiga, Puerta de Carmona (San Esteban), Águilas con Candilejo, Plaza de la Pescadería con Cuesta del Rosario y Campana.

También se establecerán desvíos y cortes intermitentes para aquellos vehículos que quieran acceder a los aparcamientos cuando estén colmatados y por tanto sea necesaria esta actuación, realizados a través los siguientes puntos de control: Calle Torneo con Baños, Calle Reyes Católicos con Marqués de Paradas y Julio César, Puerta Osario (Puñonrostro), Gerona con Doña Maria Coronel, Almansa con Pastor y Landero y Rábida con Palos de la Frontera.

MÁS MEDIDAS ADICIONALES

Durante los días 25 de diciembre de 2025, 1 de enero y 4, 5 y 6 de enero de 2026, todas las medidas indicadas se adaptarán a la demanda de tráfico, sin que resulten de aplicación directa los horarios anteriormente establecidos.

La calle Gravina cambia de sentido de circulación en el tramo comprendido entre la calle San Pablo y la calle Canalejas. También se eliminarán los aparcamientos de motos de la plaza de San Francisco y de la calle Entrecárceles entre las 15,00 y las 22,00 de lunes a viernes no festivos, así como las 24 horas de sábados, domingos y festivos. No obstante, en caso de que se produjesen circunstancias que así lo aconsejasen, se procedería a su eliminación en horario idéntico al de la plaza de San Francisco, previa instalación de la correspondiente señalización al respecto.

Se prestará especial vigilancia a que no haya motos indebidamente estacionadas en la vía pública. Las bicicletas y los VMP no podrán circular por el carril bici de la Avenida de la Constitución durante la segunda fase en la franja horaria comprendida entre las 10,00 y las 24,00.

Además, con motivo de la proyección del espectáculo visual Navigalia sobre la zapata del río desde el Muelle de la Sal, en cuyo entorno se prevé gran afluencia de público, en momentos puntuales y a iniciativa del CECOP o Policía Local de Sevilla, se podrá cortar al tráfico rodado por motivos de seguridad el Puente de Triana, Paseo Cristóbal Colón o cualquier otra vía que se considere necesaria a fin de mantener la seguridad de todas aquellas personas que hayan acudido al espectáculo.

El horario de pases y, por tanto, con posible afectación al tráfico en su entorno será a las 20,00, a las 21,00 y a las 22,00, estando prevista su finalización el 4 de enero de 2026.

SERVICIOS DE TUSSAM Y TAXI

Con la aplicación del plan, y para dar respuesta a la demanda, se contempla ampliar la parada del taxi en la calle Imagen, frente a la calle Santa Ángela de la Cruz, en la zona de carga y descarga fuera del horario propio de esta, dado el corte por obras del BTR en el eje Martín Villa-Laraña, habilitando la salida a través de la calle Santa Ángela de la Cruz.

Durante la segunda fase, la parada de taxis situada en el eje Encarnación-Campana queda anulada a causa de la citada obra. También queda anulada la parada de taxis de la calle Alemanes todos los fines de semana de aplicación del Plan en horario desde el viernes a las 16,00 hasta el domingo a las 24,00.

Por parte de Tussam, se contempla el aumento del número de autobuses en servicio en las líneas que acceden a todos los puntos afectados por la aplicación del plan y, como en años anteriores.

Además, las líneas 27 y 32, se encuentran limitadas en Ponce de León de forma permanente por la obra de ampliación del BTR. Las líneas 13 y 14 quedan limitadas en Alameda, cuando no sea posible circular por plaza del Duque o incluso en Barqueta si la propia Alameda también presenta dificultades de circulación. La línea T1 (tranvía) queda limitada en el Archivo de Indias de forma permanente. De forma puntual podrá limitarse en Puerta Jerez si las condiciones de circulación lo requieren.