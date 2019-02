28A.- La agrupación de Podemos en Utrera anuncia que no celebrará actos electorales en Semana Santa

Publicado 25/02/2019 19:21:29 CET

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al abarcar la campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril parte de la Semana Santa, la agrupación de Podemos en Utrera (Sevilla) ha anunciado que se suma a lo propuesto por otras formaciones políticas utreranas, para que "durante esos días no se realicen actos electorales ni se coloque publicidad en el recorrido céntrico de las procesiones".

La portavoz de Podemos en Utrera, Ana Casado, ha expresado que la formación morada no colocara ningún tipo de propaganda electoral por las vías por las que procesiones las hermandades durante la Semana Santa en Utrera. Además, se compromete a no realizar "ningún acto electoral durante esas jornadas". "Vamos a colaborar, como siempre, para que las Semana Santa luzca lo más bella posible".

Podemos Utrera remitirá así un escrito tanto al Consejo Local de Hermandades y Cofradías y a todas las hermandades de Utrera, informando de su "compromiso con la semana grande de la pasión en la localidad".

"Somos conscientes de la gran trascendencia que tiene como tradición la Semana Santa. Obviamente, no vamos a hacer campaña coincidiendo con las procesiones más señaladas, pero básicamente, porque la Semana Santa tiene muchos aficionados que no quieren perderse las procesiones, incluidos, como no, personas de Podemos", ha dicho Casado, señalando dentro de su formación "hay hermanos, cofrades, costaleros y es una semana de pasión que cada uno la vivimos como queremos pero sobre todo con el respeto que se merece, al igual que respetamos a las personas o militantes que no comulgan con esta fiestas".