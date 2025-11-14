El 29 de noviembre se encenderá el alumbrado navideño en Sevilla, que tendrá 32 árboles en la Avenida de la Constitución

Proyecto de iluminación de la Avenida de la Constitución de Sevilla para Navidad. - AYTO SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alumbrado navideño en Sevilla se retrasa al sábado 29 de noviembre. Así lo han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, que aseguran que la fecha era orientativa según el pliego presentado.

Según ha informado el portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno, en una declaración antes los medios, la Avenida de la Constitución contará con 32 árboles luminosos durante las fechas navideñas. El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que por "por primera vez" se va a decorar esta vía principal de la ciudad con "decoración desde el suelo".

Estos árboles tendrán una altura de 7,5 metros y estarán acompañados de las "habituales" colgaduras que decoran la avenida, aunque este año serán "nuevas".

El contrato de instalación, mantenimiento y desmontaje de los elementos que componen dicha iluminación navideña asciende a casi dos millones de euros; en concreto, 1.998.779 euros.

El adjudicatario instalará por contrato motivos de nueva creación en una serie de calles, "fabricados en exclusiva para esas vías", tales como la avenida de la Constitución, Sierpes, Tetuán, Imagen, Plaza del Salvador, Asunción y los puentes de Triana y San Telmo.

El Distrito Bellavista-La Palmera contará con 26 calles y plazas con iluminación navideña, como el Paseo de Europa, Padre García Tejero y la glorieta Alcalde Fernando Parias Merry; el Casco Antiguo tendrá 78; en Macarena serán 19; en Nervión 10 y 15 en el Distrito Sur, entre otros.