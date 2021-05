Unas 60 firmas exponen sus productos en el 'Mercado Prado' para ayudar a la labor de Nuevo Futuro Sevilla

SEVILLA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 60 firmas, empresas y negocios participan desde este viernes exponiendo y vendiendo sus productos y artículos en el 'Mercado Prado' con el objetivo de colaborar con la recaudación de fondos para la labor social de Nuevo Futuro Sevilla.

En un comunicado, Nuevo Futuro señala que se trata de un evento organizado por esta ONG sevillana que ha arrancado este viernes y se celebra hasta este sábado al aire libre, en los jardines del Prado de San Sebastián, y que viene a sustituir a su tradicional Rastrillo, que no pudo celebrarse en febrero por la crisis sanitaria. La iniciativa, por tanto, persigue el mismo fin solidario que este tradicional evento social, recaudar fondos para su labor con menores en riesgo de exclusión social y privados de un ambiente familiar, pero adaptado a las circunstancias de la pandemia de la Covid-19.

De este modo, los asistentes podrán aprovechar el buen tiempo primaveral dando un paseo por este mercado, interesarse por la variedad de artículos que las firmas expositoras presentan en él y colaborar con los fines de Nuevo Futuro Sevilla, disponiendo de todas las medidas sanitarias y de seguridad necesarias. Todos los beneficios de esta iniciativa irán destinados a la educación y desarrollo de los 40 menores en acogida que tiene en sus cinco hogares en Sevilla.

La jornada de apertura ha contado con la asistencia de diversas autoridades y personalidades, como Fernando Mora-Figueroa, director general de Medio Ambiente y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla; María Jesús Catalá, directora territorial de Caixabank en Andalucía Occidental y Extremadura; Carmen Moreno, directora de El Corte Inglés en Andalucía Occidental y Extremadura; Antonio Luque, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, y Concha Yoldi; presidenta de Persán, además de Mónica Gutiérrez, presidenta de Nuevo Futuro Sevilla; Enrique Maíllo, director general de Grupo Premier, y Tere Montes, directora general de Bodegas Gallardo y autora del cartel del evento.

El nuevo 'Mercado Prado' cuenta con 60 stands, en los que participan firmas y empresas de moda, complementos, decoración, antigüedades, artesanía, gourmet y calzado, entre otros, que presentarán como siempre productos de calidad y novedosos en Sevilla. Así, están presentes firmas como Delia Nuñez, Ángeles Espinar, Oriol P. Sevilla, Cinngara, Pepa Garrido, Clohe, Mónica Soto, Carteaga, El garaje de Raquel, Marian Camino, Lourdes Mauri o Rocío Izquierdo en moda; Blartiie, Mi Abril Textil, Artesanía del Sur, Vainica, Colores Étnicos, Carmen Velasco o Reyes Gordon en decoración; Bodegas Gallardo o Well Done en gourmet; London Desván, África Sangran y Lourdes Vintage en antigüedades; Dos Malinches, Wito Ferraro, Carccua, Carmen Velasco, Colores Étnicos, Bisbita, y PauPau en artesanía; Fernández y Roche, Trepillé, Vicky and Chic, Carccua, Tatiana Romero, Manola Caballos, Rocio Cambas, WowAloha, Kiw Jewels, Clementimes, La Magora, Chiao Joyas, Co & Fundadora, Specciale Jewels, Las Joyas de Isabel o Bichis Clothes, en complementos, entre otras firmas.

Además, participan asociaciones benéficas que ofrecerán sus productos con fines solidarios, como Peregrinos de la Eucaristía (dulces de repostería y manualidades), la Asociación SYC Centro (abanicos hechos a mano por sus alumnos), la Asociación Maruja Vilches con el Polígono Sur (aceite de oliva a través del stand de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia), la Asociación Prolaya (alfombras y bolsos) o Proeza (que venderá sudaderas personalizadas con parte de su beneficio a la asociación Apascide).

Nuevo Futuro Sevilla dispone igualmente de un stand atendido por su voluntariado en el que se ofrecen productos donados por diversas entidades de alimentación, moda, decoración y antigüedades, cuya recaudación será destinada íntegramente a la asociación. En dicho stand, el diseñador Manuel Zerpa presenta este viernes su obra La Virgen de la Protezione, una obra de arte con la que ha contado para su realización con jóvenes artesanos y emprendedores sevillanos, como Marco Antonio Humanes, la familia Marmolejo --Fernando y su hijo José Luis--, Inciensos el Cautivo y en2sitios, y que destina también parte de sus ventas a Nuevo Futuro.

GASTRONOMÍA

El 'Mercado Prado' cuenta con la colaboración del Grupo Premier y su kiosco bar Garden by Premier, situado en los jardines del Prado, quienes se encargan de las bebidas durante el evento. Gracias a un acuerdo con su propietario, Enrique Maíllo, y con Bodegas Gallardo, además, se servirá un cóctel especial creado para la ocasión, 'Sol de Nuevo Futuro', realizado con vino Sol de Naranja donado por Bodegas Gallardo y zumos y frutas naturales, cuyas ventas también serán a beneficio de Nuevo Futuro Sevilla.

Por su parte, también se ha habilitado un espacio de la ONG donde se servirá comida, desayunos, tapas y meriendas, todas donadas por prestigiosas empresas de catering y restauración y supermercados, y que estará atendido por voluntarias de la asociación.

La presidenta de Nuevo Futuro Sevilla, Mónica Gutiérrez, ha animado a todos los sevillanos a que "se den una vuelta por este mercado, en un sitio espectacular, donde además de disfrutar del buen tiempo y ambiente se puede colaborar con la causa solidaria de Nuevo Futuro adquiriendo algunos de los productos y artículos de las firmas participantes".

El horario de apertura del 'Mercado Prado' será de 12,00 a 21,00 horas el viernes 21 de mayo, y de 11,00 a 21,00 horas el sábado 22 de mayo. El acceso será libre y gratuito.