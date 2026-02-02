Abierta la convocatoria para la adjudicación en Sevilla de 415 viviendas protegidas en alquiler en Palmas Altas

Promoción de viviendas de Palmas Altas. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de la vivienda de Sevilla (Emvisesa) ha informado de la próxima apertura de la convocatoria pública para la adjudicación de 415 viviendas protegidas en régimen de alquiler, ubicadas en el sector Palmas Altas Sur.

Estas viviendas se acogen al Programa de Alquiler en Régimen General del Plan Vive de Andalucía, regulado por el Decreto 91/2020, de 30 de junio, y está prevista su puesta a disposición de las personas adjudicatarias a partir del segundo semestre de 2026, según informan fuentes municipales a Europa Press.

En este sentido, las promociones incluidas en la convocatoria se distribuyen en cuatro: Residencial Puerta Jerez --137 viviendas, 139 plazas de garaje y 56 trasteros--; Residencial Puerta Real --138 viviendas, 146 plazas de garaje y 46 trasteros--; Residencial Puerta Carmona --70 viviendas, 70 plazas de garaje, cuatro plazas para motos y 15 trasteros-- y Residencial Puerta Osario --70 viviendas, otras tantas plazas de garaje, cuatro plazas para motos y 15 trasteros--.