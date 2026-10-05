Abierto el plazo hasta el 13 de octubre para la nueva subvención para modernizar pymes de Alcalá (Sevilla)

La delegada de Comercio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Paula Fister visita pymes - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Paula Fuster, ha destacado el compromiso municipal de apoyo al tejido productivo local y está realizando una serie de visitas a las pymes de la localidad para incentivar la participación en la nueva convocatoria de subvenciones municipales a las pymes que tiene abierto el plazo hasta el 13 de octubre.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la presente convocatoria está destinada a promover la modernización digital y la mejora de la competitividad de las pymes y autónomos, y nuestro objetivo es que esta ayuda siga llegando a cuantos más emprendedores y emprendedoras de Alcalá. De hecho, la edición anterior aglutinó a un total de 138 beneficiarios.

Al hilo, Fuster ha resaltado "la importancia del contacto con el tejido productivo y comercial porque realizan un esfuerzo enorme que beneficia al global de la ciudad y nosotros estamos para escucharles y ayudarles, son nuestra prioridad".

Estas subvenciones a pymes, que se coordinan desde el Área de Desarrollo y Planificación Estratégica a través de la delegación de Desarrollo Económico con la colaboración de Comercio y Empleo "benefician no sólo su mantenimiento, sino también su proyección empresarial, y el fomento del empleo local", según ha recalcado la delegada.

Esta convocatoria constará de tres líneas, siendo la primera destinada a pymes y microempresas, a lo que incluye la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el impulso del comercio electrónico para la mejora de la productividad y la competitividad, con subvenciones de hasta el 70 por ciento con un máximo de 3.000 euros por proyecto.

Por su parte, la segunda se centra en el comercio, con apoyo para la mejora en imagen y obras de los establecimientos públicos, campañas de comunicación o marketing, con subvenciones de hasta el 50 por ciento con un máximo de 5.000 euros por proyecto.

En esta línea, la tercera está destinada a proyectos que desarrollen o implementen soluciones tecnológicas asociadas a la Industria 4.0 de las pymes locales y posibilitan subvenciones de hasta un 60 por ciento.

Entre estas soluciones digitales pueden tener especial interés para las pymes la adquisición de equipamiento técnico, infraestructuras y tecnología (inversión e integración de hardware y software, ciberseguridad, cloud, Big Data y AI. También nuevos canales de atención al cliente, hábitos de consumo, comercio electrónico o capacitación del personal y empresario.

De igual manera, abordará la adaptación de los negocios, automatización de procesos y o incorporación de nuevas tecnologías en las empresas para la mejora de su productividad y competitividad integrando las herramientas de transformación digital y la industria 4.0. La tramitación se realiza por la sede electrónica.