Abierto el plazo para pedir ayudas de 50.000 euros para transporte de jóvenes de Sevilla a actividades de ocio educativo

Imagen de archivo de un joven en un autobús - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto este martes 27 de octubre el plazo para solicitar las ayudas de la primera convocatoria de 'Sevilla te lleva', un programa destinado a facilitar el transporte en autobús a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades con población infantil y juvenil, de entre 3 y 30 años.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, estas ayudas estarán dirigidas a viajes con pernoctación fuera de Sevilla, tanto en España como en Portugal, vinculados a actividades de ocio educativo, convivencia, naturaleza, deporte, cultura o música.

De esta manera, 'Sevilla te lleva' permitirá beneficiar a un número elevado de niños, adolescentes y jóvenes ya que cada entidad podrá solicitar hasta 220 plazas por viaje, lo que multiplicará el impacto de la medida en toda la ciudad.

Con esta medida, el apoyo municipal se traducirá directamente en la puesta a disposición de autobuses para que las entidades puedan desarrollar sus actividades.

Además, se ha tratado de una apuesta por un ocio saludable y educativo, vinculado a la convivencia, el contacto con la naturaleza, el deporte, la cultura y la música, actividades que favorecen la autonomía personal, las habilidades sociales y la educación en valores.

Para ello, las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas ya pueden solicitar esta convocatoria a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla.

En este contexto, esta medida ha contado con un presupuesto de 48.950 euros y las ayudas se concederán por orden de solicitud hasta agotar el crédito disponible. El plazo para presentar solicitudes, abierto desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se prolongará hasta el 30 de noviembre de 2026.

Los viajes podrán realizarse hasta el 13 de diciembre de 2026, y cada solicitud deberá presentarse con, al menos, 10 días naturales de antelación a la fecha del viaje.