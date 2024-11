Abogados y procuradores protestan este sábado en el congreso del PSOE en demanda de una salida de la Mutualidad

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la abogacía y la procura prevén celebrar este sábado una concentración a las 12,00 horas a las puertas del palacio de exposiciones y congresos de Sevilla, escenario del 41 congreso federal del PSOE, en demanda de "una pasarela completa" al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que les garantice unas pensiones dignas, para así "no pagar el pato" del "sistema fallido" de la Mutualidad, obligado hasta 1994.

Según la plataforma promotora de esta movilización, "la pasarela al RETA que el gobierno ofrece en su proposición de ley para ello no es una pasarela voluntaria para todos (activos, pasivos y activos pasados al RETA), sino para solo para aquellos profesionales dados de alta en sus mutualidades hasta 2012, que no tengan posibilidad de cotizar 15 años, que no hayan cotizado en algún régimen de la Seguridad Social 15 años y estén dados de alta como alternativos en sus mutualidades a fecha 31 de diciembre de 2022, y que no estén jubilados, poniendo fin a la alternatividad (elección entre alta en Autónomos o en la mutualidad) en el año 2027".

Por eso, prevén reunir ante el palacio de congresos de Sevilla, con motivo del nuevo cónclave federal del PSOE, a más de 5.000 profesionales de toda España, "para concienciar al Gobierno, al PSOE en especial, y al resto de partidos políticos, para que con carácter urgente regulen una pasarela para todos, sin excepciones, y en unas condiciones suficientes que garanticen unas pensiones dignas, sin dejar atrapados a miles de mutualistas activos (que seguirán pagando tras su pasarela al RETA las cuotas que les correspondan hasta su jubilación) y pasivos y donde con el traspaso de sus aportaciones personales, fondos propios y patrimonios de sus mutualidades que les corresponden proporcionalmente, tengan un año cotizado en sus mutualidades, un año en el RETA, para alcanzar así unas jubilaciones dignas".

Ana Gil Lavado, una de las portavoces de este colectivo, explicaba tiempo atrás a Europa Press que aunque a partir de 1995 estaba permitido transitar de la Mutualidad al régimen de autónomo, la operación implicaba "perder todos los años cotizados y todos los fondos acumulados"; con lo que en la práctica "no había libertad de elección" y los profesionales del sector judicial estaban "abocados a quedarse" en el citado sistema.

Ya en 2005, según ha destacaba, la Mutualidad dejó de ser "un sistema de previsión social alternativo al régimen" de autónomos, para ser transformado en "una compañía de seguros privada" que ha "usado las primas" de los profesionales, que a su jubilación cobran "no pensiones, sino prestaciones, que no son ni actualizables con el IPC ni garantizables", además de que pesan casos de personas cuyos ingresos mensuales habrían quedado en "380 o 500 euros", según alertaba, sobre este "sistema fallido".

En ello ha pesado, según alertaba, "una convivencia entre los 83 colegios de abogados de España, que son protectores de la Mutualidad de la Abogacía, y un entramado lobby político".

Por eso, estas movilizaciones están destinadas a reclamar "una pasarela completa" al régimen de autónomos, "con los fondos acumulados en la mutualidad y los años cotizados" en unas condiciones de "uno a uno", dados los casos de profesionales del sector que afrontan su jubilación con prestaciones de apenas "380 o 500 euros" tras décadas de trabajo.