Absuelto el acusado de la muerte de Ana Buza tras ser declarado no culpable por el jurado popular

93e5d4ac2763632a3683c829d5de8009.jpg - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha considerado a Rafael V.P., enjuiciado por la muerte de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre de 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona (Sevilla), no culpable de haber atropellado a la misma de forma intencionada, lo que ha motivado que la magistrada haya dictado sentencia absolutoria 'in voce' durante la sesión.

Durante la cita que ha tenido lugar este martes, 6 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Sevilla, el jurado lo ha considerado por mayoría de siete votos sobre nueve no culpable de haber atropellado a Ana Buza de forma intencionada, descartando así la teoría sostenida por la familia, que alegaba esta versión como "culmen" a la violencia de género que sufría.

Asimismo, han considerado a este varón por unanimidad no culpable de haber causado la muerte de Ana Buza por circular a 117 kilómetros por hora por el desvío hacia Carmona, donde queda fijado un máximo de velocidad de 80 kilómetros por hora.

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