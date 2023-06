Absuelto uno de los acusados de secuestro en Sevilla y los demás admiten detención ilegal pero eluden la cárcel

El grueso de los acusados acepta un año y nueve meses de prisión pero sus penas son suspendidas mientras no vuelvan a delinquir



SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha resuelto este lunes mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, el juicio promovido contra una decena de acusados para los cuales la Fiscalía reclamaba once años de cárcel, por presuntos delitos de secuestro, de detención ilegal y de lesiones; siendo plenamente absuelto uno de los tres hermanos inculpados al retirar la acusación particular y la Fiscalía los cargos en su contra; y admitiendo el resto la comisión de dos delitos de detención ilegal y un delito leve de lesiones, por los que han aceptado la pena de un año y nueve meses de cárcel cada uno de ellos, penas que han quedado suspendidas siempre que no delincan de nuevo.

Según el escrito inicial de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los acusados son los hermanos Guillermo, Ignacio y Álvaro G.R., --este último finalmente absuelto por completo--; José Manuel D.A., David B.B., José Antonio V.C., Abraham J.B., Antonio M.B., Jonatan C.B. y los hermanos Manuel y José H.I., varios de ellos con antecedentes penales.

El Ministerio Público detalla que en torno al 14 de agosto de 2018, Guillermo G.R. contactó con dos varones para realizar junto con otras personas desconocidas "un intercambio de billetes de pequeña cantidad por billetes de 500 euros, por el cual cada uno obtendría la correspondiente comisión, cifrando la cantidad a intercambiar en unos 180.000 euros". Todos ellos, junto con José Manuel D.A., acudieron para la operación a la vivienda de uno de ellos en Condequinto (Dos Hermanas), donde las personas con las que iban a realizar el intercambio les sustrajeron "violentamente" el dinero, "dejándoles encerrados" en el lugar.

Tras lograr salir de su encierro, según la Fiscalía, Guillermo G.R. y José Manuel D.A., sospechando que dos de los hombres con los que habían acudido al canje "pudieran estar implicados en el robo", obligaron a los mismos a acudir a un local de Dos Hermanas regentado por el primero de ellos, donde reclamaron a uno de ellos "la devolución del dinero", forzándole a llamar a su esposa para comunicarle que le tenían "retenido" y que no le liberarían hasta depositar el dinero reclamado "o las escrituras de su vivienda como compensación, si no quería que sufriese un perjuicio".

"EL PROPIETARIO DEL DINERO"

Se habría unido después a ello David B.B., manifestando ser "el propietario del dinero" robado y agrediendo supuestamente al mencionado varón; tras lo cual se habría sumado Ignacio G.R., "realizando todos ellos nuevas llamadas amenazantes" a la esposa del varón al que le solicitaban el dinero sustraído

Los citados encartados habrían trasladado después a este varón y al otro hombre del que sospechaban a "una explanada sin viviendas" localizada entre Montequinto y Dos Hermanas, donde acudieron además José Antonio V.C., Abraham J.B., Antonio M.B., Jonatan C.B. y los hermanos Manuel y José H.I.

Los procesados, según la Fiscalía, se habrían servido de repetidas "amenazas" para reclamar el dinero robado a los dos varones que consideraban sospechosos de lo acontecido, "empujándoles" e incluso dando Ignacio G.R. un puñetazo a uno de ellos.

Después, según el relato de la Fiscalía, los inculpados trasladaron "en contra de su voluntad" a los dos varones que retenían hasta un inmueble localizado entre Dos Hermanas y Sevilla, donde golpearon "a bofetadas" al hombre al que reclamaban el dinero y le realizaron "cortes superficiales" en el antebrazo, mientras "le intimidaban diciendo que iban a secuestrar a su mujer y su hija" y que le iban a "arrancar las uñas, cortarle los dedos y enterrarlo".

"LLAMADAS AMENAZANTES"

Además, habrían realizado "nuevas llamadas amenazantes a la esposa" de este hombre, contándole que su marido estaba retenido y reclamándole que entregase el dinero o las escrituras de su casa para liberarlo y evitarle consecuencias dañosas".

La mayoría de los acusados habrían trasladado después a este varón de nuevo al local inicial de Dos Hermanas regentado por Guillermo G.R., donde "fueron identificados por un dispositivo policial que realizaba labores de vigilancia", siendo todos ellos detenidos y liberado el hombre retenido. Los dos inculpados restantes, según la Fiscalía, habrían tenido después conocimiento de tal extremo, liberando al otro hombre retenido pero conminándole bajo "intimidación" a que diese una "versión exculpatoria" de lo sucedido.

Por todo ello, la Fiscalía detectaba inicialmente presuntos delitos de secuestro, de detención ilegal y de lesiones, reclamando para cada uno de los acusados once años de prisión y una multa; así como diez años de prohibición de acercarse al principal afectado o comunicarse con él y seis años con relación al otro varón víctima de los presuntos hechos.

ACUERDO DE CONFORMIDAD

No obstante, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto el asunto mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, siendo plenamente absuelto Álvaro G.R. al retirar los cargos en su contra la acusación particular y la Fiscalía; mientras los demás han reconocido los hechos y la comisión de dos delitos de detención ilegal y uno de lesiones leves, por los cuales han aceptado la pena de un año y nueve meses de cárcel cada uno de ellos.

No obstante, estas penas de prisión han quedado suspendidas siempre que los condenados no vuelvan a delinquir, quedando constatada la satisfacción de una indemnización de 30.000 euros en favor del principal afectado.