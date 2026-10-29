Abuelos y nietos de Huévar (Sevilla) se unen para contar cuentos en el CEIP Posadas Carvajal en unas jornadas educativas

Abuelos contando cuentos a sus nietos en Huévar. - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Posadas Carvajal de Huévar del Aljarafe (Sevilla) ha celebrado unas jornadas en las que los abuelos del alumnado de Educación Infantil se han convertido en protagonistas de una "entrañable jornada" en la que visitaron las aulas para contar cuentos a sus nietos y nietas, así como al resto de sus compañeros.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, estas jornadas han recordado la importancia de que los niños crezcan escuchando historias contadas en voz alta y descubriendo relatos que han pasado de generación en generación.

De esta manera, la actividad ha permitido compartir historias, experiencias y recuerdos en un ambiente marcado por la ilusión, la cercanía y el cariño, además de propiciar un encuentro entre generaciones en el que los mayores han podido transmitir "parte de su sabiduría y sus vivencias" a los más pequeños.

A través de los cuentos, los niños han tenido la oportunidad de disfrutar de la narración oral, estimular su imaginación y descubrir el valor de escuchar historias compartidas, en una experiencia que va más allá del entretenimiento.

En este contexto, a la actividad han asistido el primer teniente de alcalde, Manuel Ruiz, y la concejala Isabel María Romero, que han acompañado a los participantes durante esta jornada educativa y de convivencia, junto a la técnica del Ayuntamiento Alegría Fernández.

Como muestra de agradecimiento por su colaboración, el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe ha entregado un pequeño obsequio a los abuelos que han participado en la iniciativa a través de sus propios nietos.

En contexto, esta actividad se ha enmarcado en la programación impulsada por el Consistorio con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora cada 1 de octubre.