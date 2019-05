Acaba sin acuerdo otra reunión más por el conflicto del metro y el jueves continúa la negociación

Publicado 30/04/2019 20:33:51 CET

La tarde de este martes ha acabado finalmente sin acuerdo otra reunión más celebrada entre el comité de empresa y la dirección de la sociedad Metro de Sevilla, participada mayoritariamente por la corporación Globalvía y en un 11,76 por ciento por la Junta, en torno a la demanda de la plantilla respecto a un alza salarial del diez por ciento. No obstante, ambas partes se han emplazado a continuar negociando el jueves a partir de las 16,30 horas, al objeto de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga promovida por la plantilla antes de que el sábado arranque la feria.

El presidente del comité de empresa del metro, Juan Lorenzo Vázquez, del Sindicato Independiente de Trabajadores del Transporte (SITT), ha explicado que una vez más, la reunión entre los representantes de la plantilla y de la dirección del metro ha acabado "sin acuerdo", toda vez que previamente había avisado ya de que la situación era "muy complicada" porque la empresa estaría "cerrada en su objetivo de ligar toda la subida salarial a la productividad", extremo que no aceptan los trabajadores.

No obstante, Vázquez ha expuesto que ambas partes volverán a reunirse el jueves a partir de las 16,30 horas, a fin de lograr un acuerdo, pues los trabajadores no han desconvocado la huelga indefinida iniciada el Sábado de Pasión y suspendida no pocas jornadas, y el sábado arranca ya la Feria de Sevilla.

"La empresa va a intentar una última oferta para el jueves a ver si es posible algún tipo de acuerdo, pero ven imposible el alza del diez por ciento", indica el presidente del comité, exponiendo que la plantilla no renuncia a dicho incremento retributivo y no habría pacto ninguno en el caso de que no se propongan medidas "sociales" complementarias. En este contexto, los trabajadores han celebrado esta misma mañana, además, una protesta a las puertas de la sede de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

DE NUEVO CONFLICTO EN EL METRO

Esta convocatoria de huelga indefinida, aprobada con el voto a favor de 98 de los 170 miembros de la plantilla, surge después de que entre noviembre y enero, la plantilla protagonizase numerosas jornadas de paros parciales en demanda de mejor cobertura de las bajas, excedencias y reducciones de jornada.

En aquel conflicto, la dirección de la empresa reclamaba canalizar tales demandas mediante la negociación del nuevo convenio colectivo, pues el anterior texto expiró el pasado 31 de diciembre, y finalmente el pasado 22 de enero la plantilla del metro acordó un "paréntesis" en sus movilizaciones, para intentar lograr sus reivindicaciones mediante la negociación del nuevo convenio, que habría arrancado al comenzar febrero.

En ese sentido, la dirección del metro avisa de que en el marco de dicha negociación, el comité de empresa había reclamado un alza salarial del diez por ciento a cambio de no promover un "conflicto" laboral para las fechas clave de Semana Santa, y después "continuar negociando otros aspectos" del convenio colectivo.

"Teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde que se inició la negociación, los avances obtenidos en las reuniones mantenidas hasta la fecha, así como el alcance de los aspectos que se están evaluando, resulta muy desproporcionada la medida adoptada de convocar una huelga", asevera la dirección del metro.

EL SALARIO

El presidente del comité de empresa del metro, Juan Lorenzo Vázquez, admitía de su lado que demandar un alza salarial del diez por cierto "puede sonar fuerte", pero avisaba de que las retribuciones de la plantilla llevan "muchos años sin subir", mientras el metro cierra año tras año sus ejercicios anuales "con beneficios", cosechando en 2018 un beneficio de 18,3 millones de euros.

La dirección de la empresa, por su parte, insiste en que el comité no acepta su propuesta para un incremento retributivo según la evolución del IPC, más un cinco por ciento adicional en función de las productividades para los próximos cinco años.