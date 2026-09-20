Un accidente en la AP4 a la altura de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) se salda con cuatro heridos

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID - Archivo

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Un accidente de tráfico en la AP4 a su paso por Las Cabezas de San Juan (Sevilla) se ha saldado con cuatro personas heridas. Los servicios médicos trasladados al lugar han confirmado la atención y el traslado al Hospital de Valme de cuatro personas: dos mujeres, de 26 y 48 años y dos hombres, de 29 y 52.

Según ha detallado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta en una nota de prensa, el accidente ha ocurrido sobre las 13,40 horas, en ese momento, varios ciudadanos han alertado al teléfono 112 por una colisión ocurrida entre varios turismos en el kilómetro 42 de la AP-4, sentido Sevilla; en los avisos se indicaba que había varios heridos y que podía haber personas atrapadas.

De esta manera, el centro coordinador activó a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.