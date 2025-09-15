Un acertante de la Bonoloto gana más de 138.000 euros con un boleto validado en San José de la Rinconada (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de una administración de Loterías - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este domingo, 14 de septiembre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 138.077,78 euros al propietario de un boleto sellado en San José de la Rinconada (Sevilla).

En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de Loterías número 2 de San José de la Rinconada y es uno de los dos acertantes de primera categoría junto a otro sellado en Granollers (Barcelona), según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- se han registrado tres acertantes, dos de ellos en Jerez de la Frontera (Cádiz) y uno en San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), que cobrarán cada uno un premio de 33.473,40 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo ha sido la conformada por los números 7, 14, 17, 21, 23 y 35 con el 9 de complementario y el 0 de reintegro. La recaudación del sorteo ha ascendido a 1.820.100 euros.