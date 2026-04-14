El acto de IU, Sumar, Más Madrid y los Comunes del domingo en Sevilla cambia de sitio al "superar" sus "expectativas"

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García (d), el coordinador federal de IU, Antonio Maillo (c), y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i), durante un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a 21 de febrero de 2026, en Madrid. (Foto de arch - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acto que Movimiento Sumar, Comuns, Izquierda Unida (IU) y Más Madrid van a celebrar este próximo domingo, 19 de abril, en Sevilla ha cambiado de ubicación respecto al emplazamiento inicialmente previsto al haber "superado las expectativas previstas".

Así lo han anunciado este martes fuentes de Movimiento Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid, que han concretado que, "para poder ampliar la capacidad" de la que será la segunda edición de los actos que, bajo el lema 'Un paso al frente', organizan estas formaciones de izquierda, se ha decidido cambiar su ubicación y que se celebre en el espacio Cartuja Center Cite, situado en la calle Leonardo da Vinci de Sevilla, en vez de en el auditorio Itálica del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), que es donde se iba a llevar a cabo.

Lo que no cambia es la hora en la que está programado, que sigue siendo las 11,00 horas de la mañana de este domingo, según han apuntado las mismas fuentes, que también han precisado que las personas que intervendrán en este acto serán las mismas ya anunciadas.

En concreto, tomarán la palabra los ministros de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; de Cultura, Ernest Urtasun, y de Sanidad, Mónica García, además del coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, y la co-coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía y cabeza de lista de Por Andalucía por Cádiz en las elecciones del próximo 17 de mayo, Esperanza Gómez.

Quien fuera candidata a la Junta de la coalición Por Andalucía en los anteriores comicios de junio de 2022, y portavoz del grupo parlamentario que dicha confluencia conformó con cinco diputados en la duodécima legislatura, Inma Nieto, será la encargada de presentar el acto.