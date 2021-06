Acuerdo entre la Universidad de Sevilla e IBM para acercar la inteligencia artificial a las carreras no técnicas

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha firmado un convenio de cooperación científica y técnica con International Busines Machines Coorporation (IBM) al objeto de fomentar el desarrollo de las relaciones científicas y culturales entre ambas instituciones, estableciendo un intercambio de información y desarrollo de actividades en los ámbitos de la investigación, la formación científica y programa de formación.

En un comunicado, la Hispalense señala que el documento ha sido firmado por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, y María Luisa Ramos Díaz, en representación de IBM. Además, han estado presentes en el acto de firma Pilar Villacorta, directora de Relaciones con Universidades de IBM, y Manuel Felipe Rosa, vicerrector de Transferencia del Conocimiento, por parte de la Universidad de Sevilla.

En este marco, señala que tecnologías como la inteligencia artificial, "con todo su potencial transformador, están aportando grandes beneficios en diferentes ámbitos de nuestras vidas, como pueden ser nuestro ocio, salud o profesión". Está previsto que la inteligencia artificial impulse un incremento del 14 por ciento en el PIB mundial en 2030.

Además, el World Economic Forum estima que en el año 2025 la inteligencia artificial generará 58 millones de puestos de trabajo nuevos, de los cuales muchos serán nuevas profesiones aún por descubrir o conocidas hasta hace escasos año. "Ejemplos de ello podrían ser los diseñadores de redes neuronales, un sistema de computación que simula las redes de neuronas del cerebro humano, permitiendo que los ordenadores puedan 'ver' y 'entender'; los entrenadores de chatbots inteligentes, aplicaciones que conversan con los usuarios utilizando el lenguaje natural, para las áreas de atención al cliente; los científicos de datos o los hackers éticos", indica.

Por todo ello, el acuerdo de colaboración entre IBM y Universidad de Sevilla es de "gran importancia", ya que incorporan a determinadas carreras una tecnología que va a tener un fuerte impacto en el mundo profesional. "El avance de las nuevas tecnologías es tan rápido que actualmente no existe una oferta suficiente de profesionales cualificados en el mercado para cubrir las nuevas áreas tecnológicas emergentes", agrega.

Según el estudio de IBM 'The enterprise guide to closing the skills gap', en los tres próximos años 120 millones de trabajadores de las diez principales economías del mundo tendrán que ser formados como resultado de la llegada de la inteligencia artificial y la automatización inteligente. El informe también destaca que el 45 por ciento de las organizaciones afirma que, a día de hoy, no encuentra suficientes perfiles profesionales con las habilidades que necesitan para su negocio.