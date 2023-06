Acusados de intento de asesinato a tiros en las Tres Mil Viviendas de Sevilla admiten los hechos y eluden la cárcel

La Fiscalía reduce a tres y dos años y medio su petición de cárcel, ellos aceptan las penas y el tribunal accede a suspenderlas

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto este miércoles mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, el juicio promovido contra dos varones para los cuales la Fiscalía pedía 12 años y once años y medio de cárcel respectivamente; por intentar asesinar a otro en el Polígono Sur disparándole con una escopeta, aceptando el primero de ellos tres años de cárcel y el segundo dos años y medio, pero siendo suspendidas sus respectivas penas de prisión bajo condiciones como no volver a delinquir en un periodo de cinco años.

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press y aceptado por los encartados, la Fiscalía detalla que los hechos se remontan al 21 de octubre de 2017, cuando el acusado Ramón d.l.C.S., alias "Grumete", con antecedentes penales, conducía un ciclomotor por la calle Utopía del Polígono Sur de Sevilla, situando su vehículo junto al coche que manejaba un varón al que dijo supuestamente que le tenía que "matar" y que iba a "follar" con su mujer, además de "amedrentarle" con un palo.

El varón aludido habría bajado de su coche, iniciándose entre ambos un altercado, ante el cual acudieron dos familiares del primer acusado y pricnipales inculpados en esta causa, José María d.l.C.S., alias "Cuco" y con antecedentes penales; y Francisco Javier J.M., alias "Fabi" y sin antecedentes penales.

TIROS DE ESCOPETA

Según la Fiscalía, José María d.l.C.S. empuñaba una escopeta con la que efectuó un primer disparo contra el varón al que se enfrentaba su familiar y primer acusado, Ramón d.l.C., ante lo que este varón huyó "corriendo", si bien José María d.l.C.S. le habría perseguido y disparado de nuevo "por la espalda, haciéndole caer al suelo".

El Ministerio Público expone que como a José María "se le encasquilló" la escopeta, el también acusado Francisco Javier J.M. se la habría "arrebatado" disparando un tercer tiro sobre el varón que huía, "con idéntico ánimo de acabar con su vida"; tras lo cual José María d.l.C.S. "sacó una pistola y efectuó varios disparos al aire, cayendo después al suelo por causas no debidamente concretadas", toda vez que a continuación llegaron al lugar agentes de la Policía Nacional que sorprendieron a José María d.l.C.S. "con la pistola aún en las manos".

Como consecuencia de los disparos, el varón víctima de los mismos sufrió lesiones como "perforación de víscera hueca, hematoma en riñón izquierdo, de glándula suprarrenal izquierda y de la base del pene, fractura del ala ilíaca izquierda o fractura de vértebra", así como "afección en la raíz del nervio ciático izquierdo por proyectiles", lesiones que "le habrían causado la muerte de no haber mediado una rápida atención médica".

PETICIÓN DE PENAS DE CÁRCEL

En su escrito inicial, la Fiscalía reclamaba para Ramón d.l.C.S., alias "Grumete", dos años de prisión y cinco años de prohibición de acercarse al varón víctima de los hechos o comunicarse con él, por un delito de amenazas graves con la agravante de reincidencia.

En el caso de José María d.l.C.S., solicitaba para él un total de 12 años de cárcel y diez años de prohibición de acercarse al varón víctima de los hechos o comunicarse con él; por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia de arma prohibida, en concurso con un delito de tenencia de arma corta de fuego con marcas de fábrica alteradas o borradas.

Respecto a Francisco Javier J.M., la Fiscalía pedía para él once años y medio de cárcel y también diez años de prohibición de acercarse al varón víctima de los hechos o comunicarse con él; por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia de arma prohibida.

Ya en la vista celebrada este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, los tres acusados han reconocido los hechos, modificando la Fiscalía su escrito de acusación, en el sentido de introducir atenuantes para todos ellos por adicción de larga duración a sustancias estupefacientes y además, en el caso de Ramón d.l.C.S., de trastorno mental por "trastorno paranoide y psicótico".

ATENUANTES, REBAJAS DE PENA Y SUSPENSIÓN DE LAS CONDENAS DE CÁRCEL

Además, en el caso de José María d.l.C.S. y Francisco Javier J.M., la Fiscalía ha admitido la atenuante de reparación del daño al haber resarcido ambos a la víctima conjuntamente con 74.000 euros.

Dado el caso, la fiscal ha solicitado tres años de prisión para José María d.l.C.S. y dos años y medio de cárcel para Francisco Javier J.M., en ambos casos con diez años de prohibición de acercarse al afectado y comunicarse con él; mientras para Ramón d.l.C.S. ha pedido finalmente tres meses de cárcel y cinco años de prohibición de acercarse al afectado o comunicarse con él.

Los inculpados han aceptado estas penas y a continuación, las defensas de José María d.l.C.S. y Francisco Javier J.M. han solicitado la suspensión de sus respectivas penas de prisión, merced a aspectos como haber resarcido ya la responsabilidad civil de 74.000 euros, haber cumplido ya seis meses de prisión provisional o el "esfuerzo" de intentar superar la adicción a las drogas.

Tras no oponerse a esta petición ni la Fiscalía ni la acusación particular ejercida por la víctima, el tribunal ha accedido a suspender las penas de prisión de ambos condenados, con condiciones como que no vuelvan a delinquir en los próximos cinco años, sustituyendo parcialmente tales penas por una multa de 5.840 euros en el caso de José María d.l.C.S., y de 4.848 euros en el caso de Francisco Javier J.M.