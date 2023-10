La adaptación de estatutos de la US (Sevilla), con la elección a rector pendiente, se despejará cuando haya investidura

Fachada del Rectorado de la Universidad. - US

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha trasladado al Claustro, que ha celebrado este jueves sesión ordinaria, "su preocupación" ante la falta de desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha anunciado que presentará una iniciativa para elaborar un nuevo estatuto. De este modo, ha expresado la convicción de que la institución que preside "realizará todas las reformas que contempla la nueva ley".

Castro no ha ocultado "la incertidumbre que genera la falta de regulación posterior que debe realizar el Gobierno", como el Estatuto del personal docente e investigador. En este contexto, el rector ha recordado que la US "lleva la delantera en la preocupación por adaptar su nuevo marco reglamentario" y ya realizó el pasado mes de mayo unas jornadas abiertas con el secretario general de Universidad, José Manuel Pingarrón, tal como destaca la Universidad en una nota de prensa.

En este sentido, el rector ha anunciado la puesta en marcha de numerosas iniciativas a lo largo de los próximos meses para analizar las consecuencia de la LOSU en el sistema universitario y "una vez disipada la incertidumbre en cuanto a la investidura del próximo Gobierno".

Miguel Ángel Castro ha iniciado la sesión ordinaria del Claustro con un emotivo gesto de "afecto, respeto y dolor" para el profesor Eduardo Villalobo, que perdía a su hija en el reciente atentado terrorista en Israel. Además, ha compartido con el Claustro el comunicado de la Conferencia de Rectores de la Universidades de España (CRUE) en el que todas las universidades del país han condenado "la escalada bélica" que se está produciendo entre Israel y Palestina.

En el análisis que ha realizado de la institución, el rector ha informado a la comunidad universitaria sobre la evolución de las diferentes convocatorias de empleo, publicadas y en proceso de resolución en los últimos doce meses, para profesores y personal de administración y servicios. Unas convocatorias de las que se han beneficiado 1.368 personas de la comunidad universitaria y gracias a las cuales han mejorado su estabilidad, condiciones laborales y reconocimiento académico.

En este sentido, el rector ha agradecido a toda la comunidad el trabajo realizado para gestionar estos puestos de trabajos y ha afirmado que la Universidad de Sevilla es la locomotora del empleo académico e investigador de Andalucía.

ESPACIO UNIVERSITARIO

El rector también ha informado de las principales actuaciones en materia de infraestructuras. En este capítulo, destaca la puesta en uso del nuevo edificio del CATEPS, donde se han iniciado las primeras actividades docentes durante este mes de octubre, a la vez que se ha colocado la primera piedra del nuevo aulario que complementará estas instalaciones. También se encuentran en su última fase las obras de reforma y ampliación de la ETS de Ingeniería Agronómica, cuya finalización está prevista para noviembre de 2024.

En relación con la conservación del patrimonio arquitectónico, continúan las obras de restauración de las cubiertas y la cúpula de la Iglesia de la Anunciación, de las que hasta ahora se ha ejecutado un 60%. Asimismo, se ha rehabilitado la fachada completa del Pabellón de Uruguay. Y en lo relativo a equipamientos, se ha llevado a cabo una reforma en el Paraninfo, que ha permitido recobrar la capacidad de uso y confort de dicho espacio, y, en el marco del Plan Propio de Docencia, se han realizado medio centenar de actuaciones en 17 centros para la mejora del equipamiento de aulas, laboratorios y seminarios con fines docentes.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

El Claustro ha conocido el Informe sobre la actividad del Vicerrectorado de Investigación. En él destaca el aumento de la captación de fondos en convocatorias competitivas, que se ha cuadruplicado desde 2017 y que en 2022 se ha situado alrededor de los 45 millones de euros. También ha crecido la captación de recursos humanos: en 2023 han sido 491 investigadores predoctorales y 388 postdoctorales. Al respecto, ha jugado un papel fundamental el Plan de Captación y Retención del Talento, que integra once categorías de investigadores postdoctorales y que se ha consolidado como uno de los más intensos entre las instituciones y centros de investigación de toda España.

El vicerrector de Investigación, Julián Martínez, también ha destacado el buen funcionamiento de los Servicios Generales de Investigación (SGI) de la US, que actualmente prestan más de mil tipos de servicios científico-técnicos. Además, la captación de fondos de los SGI, que supera el millón de euros en el último ejercicio, les permite ser autosuficientes. Y siguen creciendo las infraestructuras de la US dedicadas a la investigación, gracias a la captación en los últimos años de en torno a 30 millones de euros.

CUENTAS ANUALES

El Claustro también ha sido informado sobre los estados presupuestarios correspondientes a 2022. El resultado presupuestario ajustado de las cuentas del pasado año es de 5.479.580 euros. "Las cuentas de la US están saneadas, a pesar del déficit de financiación y gracias a los ajustes y la senda de sostenimiento de gastos. Sin embargo, la comparación de las previsiones de ingresos y lo realmente reconocido arroja un déficit de financiación de la Junta de Andalucía de 22,8 millones de euros".

Los derechos reconocidos netos han ascendido a 533.364.330 euros, un 8,9% más que en el año anterior. Por su parte, las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 530.625.938 euros, casi un 8,2% más que en el año anterior. Destaca el avance del grado de pago, que alcanza un 96,57%.

Los gastos de personal aumentan cada año en la US y la infrafinanciación de este capítulo, además de una cota de gasto muy restrictiva, impide mejoras de calado en los servicios y la ejecución de derechos salariales reclamados por el personal. También destaca que, a 31 de diciembre de 2022, la US cuenta con un inmovilizado material de más de 460 millones y un intangible de 5,7 millones totalmente amortizados.

OFICINA DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA

La vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica, Carmen Barroso, ha resumido ante el Claustro la actividad desarrollada en los primeros meses de actividad de la Oficina de Análisis y Prospectiva de la US. La Oficina nace como una pasarela para unificar los datos ya disponibles en diversas fuentes de la US. Hasta el momento, ha elaborado cuatro informes que ofrecen información sobre distintos aspectos de la actividad de la US.

Además, actualmente se trabaja en un próximo informe sobre indicadores en materia de investigación y mapa de conocimiento. Los datos de este estudio se han obtenido gracias a una aplicación informática desarrollada por la propia Oficina y podría definirse como una de las más modernas y potentes de las que existen en las universidades españolas. Introduce aspectos novedosos como la diferencia laboral por cuestión de géneros o discapacidad según titulación, rama o tipo de titulación.