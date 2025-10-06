Adelante abordará en el Parlamento "el desmantelamiento" del 061: "Echan a pelear al Aljarafe con Sevilla"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este lunes en Sevilla durante su reunión con el Comité de Empresa del 061. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha reunido este lunes con representantes del Comité del Empresa del 061 en Sevilla para abordar "los problemas de saturación y desmantelamiento" en la provincia, quien se ha sumado a las quejas de los trabajadores que han denunciado que ante la falta de equipos de emergencia la decisión ha sido trasladar un equipo del 061 de Sevilla al Aljarafe en vez de crear uno nuevo.

"Echan a pelear a la ciudadanía del Ajarafe con la ciudadanía de Sevilla para intentar pelear por un recurso", ha sostenido el portavoz de Adelante, quien ha advertido de "lo que hace falta es que haya los recursos necesarios en la ciudad de Sevilla y los recursos necesarios en el Ajarafe".

García ha explicado en una nota que "no se trata de quitar uno de un sitio y llevárselo al otro porque entonces estamos jugando con las vidas de los andaluces y andaluzas eso lo entiende todo el mundo" y ha anunciado que el jueves preguntará por ese asunto en el Parlamento a la consejera de Salud, Rocío Hernández.

Adelante ha acusado a la Junta de "mentir" por cuanto la decisión, en vez de crear un equipo propio del 061 del Aljarafe, "quitar uno de Sevilla para llevarlo al Ajarafe y aumentando evidentemente el tiempo de espera para que te atienda un equipo de emergencias".

"Desde 2007 no se crea ningún recurso y cada vez hay más saturación en Sevilla con los grandes eventos y el aumento de la población turística", ha precisado el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones de 2026.

Por su parte, el secretario del comité de empresa, José Antonio Gómez, enfermero desde hace 30 años, ha anunciado el comienzo de una campaña de reivindicaciones para pedir que se aumenten los equipos de emergencia en Sevilla.

"Solamente hay cuatro equipos en Sevilla para toda la población y el Aljarafe durante el día y tres por la noche" y ha defendido que "hace falta uno nuevo 24 horas para el Aljarafe, no solo 12, como tendrán ahora".

Gómez ha finalizado reclamando un nuevo equipo de emergencia ya que "el coste económico de un equipo de emergencias no es tan caro como para el que está haciendo ese manejo, esta es una forma de quitar recursos públicos gratuitamente".