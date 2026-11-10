Adelante abre su campaña para el 29N este jueves en Sevilla con un acto encabezado por José Ignacio García

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante el acto de cierre de campaña de las elecciones andaluzas de mayo de 2026. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía comenzará su campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un acto en Sevilla que estará encabezado por el portavoz de la formación, José Ignacio García, acompañado de candidatos al Congreso y al Senado.

Según han confirmado fuentes del partido a Europa Press, el acto tendrá lugar el jueves 12 de noviembre a las 20,00 horas en el Paseo de la O de la capital sevillana.

Durante el acto, intervendrá García junto al cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Luis de los Santos, la número 2 de la lista, Inmi Vargas y la cabeza de lista al Senado, Paqui Maqueda. También acudirá representación del resto de la lista y los diputados por Sevilla.

Se trata de las primeras elecciones generales en las que Adelante Andalucía se va a presentar en las ocho provincias andaluzas, después de que 2023 solo lo hiciera por la provincia de Cádiz.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha mostrado confiado en "pararle los pies a la derecha y a la extrema derecha" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Los votos determinantes van a ser los de los diputados de Adelante que se van a sentar con el gobierno de turno y ahora vamos a negociar y ahora vamos a pedir cosas para Andalucía", ha afirmado este martes en la presentación del programa electoral de la formación en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En esta línea, ha subrayado que desde Adelante "van a condicionar política en vivienda, en transporte en educación o creando supermercados públicos". "Igual que Junts ha negociado para una minoría de Cataluña, Adelante negociaría para la clase trabajadora y para Andalucía", ha señalado.

Según un sondeo de intención de voto realizada por GAD3 que publica este martes el diario ABC, Adelante obtendría tres escaños.