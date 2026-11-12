Adelante Andalucía exige a Junta y Diputación de Sevilla que garanticen el futuro del IES Híspalis

Archivo - Vista general del Complejo Educativo Pino Montano. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Sevilla que aclaren el futuro del IES Híspalis y del conjunto del complejo educativo de Pino Montano.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, ocho meses después de las movilizaciones vecinales y de los compromisos anunciados por ambas administraciones, sigan sin existir garantías suficientes sobre el futuro de estas instalaciones y sobre las inversiones que necesita este equipamiento público.

En este sentido, la portavoz de Adelante Andalucía en Sevilla, Mar Carpio, ha solicitado un compromiso firme por parte de las administraciones, de manera "la movilización de los vecinos y de la comunidad educativa consiguió frenar el cierre del instituto, pero no podemos conformarnos con una solución provisional". "Mantener abierta la matrícula un curso más no garantiza el futuro del Híspalis. Necesitamos un compromiso firme, con inversiones, plazos y garantías de continuidad", ha añadido.

Asimismo, ha advertido que la defensa del complejo de Pino Montano no puede limitarse exclusivamente al instituto, sino que la piscina, el pabellón cubierto y el resto de instalaciones deportivas "necesitan una actuación integral que permita recuperar y modernizar estos espacios". "Estamos hablando de un equipamiento público que debe cumplir una función educativa, deportiva y social", ha defendido, a la vez que ha pedido que se invierta en sus instalaciones, que se recuperen y se modernicen, y que estén abiertas al disfrute del vecindario y del conjunto de la ciudadanía.

Por ello, Adelante Andalucía ha exigido que se haga público el acuerdo entre Junta y Diputación, se garantice la continuidad del IES Híspalis, se concrete el proyecto de renovación de las instalaciones deportivas y de la piscina, y se establezca un calendario de inversiones que preserve el carácter íntegramente público del complejo.

"Pino Montano no necesita más promesas ni más fotografías institucionales. Necesita hechos, inversión pública y respeto. El Híspalis y todo el complejo educativo son patrimonio de la ciudadanía y deben seguir siendo públicos, vivos y útiles para las generaciones presentes y futuras", ha concluido Carpio.