Adelante Andalucía pedirá explicaciones en el Pleno de este jueves por el posible cierre del IES Híspalis de Sevilla

Imagen del IES Híspalis de Sevilla - PROFESORADO DEL IES HÍSPALIS

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado que llevará al Pleno del Parlamento Andaluz de este jueves, 26 de febrero, el posible cierre del IES Híspalis en Sevilla y pedirá explicaciones a la Consejera de Educación al respecto.

La portavoz de Adelante Andalucía en Sevilla, Mar Carpio, ha mostrado su "absoluto rechazo" a la decisión de este cierre y ha pedido a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Sevilla que "den marcha atrás de manera inmediata", según una nota remitida por la formación.

En este sentido, Carpio ha asegurado que "no es un simple ajuste administrativo, sino ante una decisión política que vuelve a golpear a la educación pública en nuestros barrios". La dirigente andalucista considera que el cierre del centro "supondría un perjuicio directo" para el alumnado y las familias de la zona norte de Sevilla, además de "debilitar la red pública educativa en favor de otros intereses".

"El IES Híspalis es un centro con trayectoria, con comunidad y con un proyecto educativo consolidado. Cerrar un instituto público mientras se habla de ampliaciones en otros ámbitos demuestra cuáles son las prioridades del actual Gobierno andaluz", ha señalado.

Adelante ha señalado que trasladar al alumnado a otros centros "ya saturados solo provocará un aumento de ratios, pérdida de calidad educativa y mayores dificultades para la atención a la diversidad". "La educación pública no puede gestionarse como si fuera un gasto prescindible. Es una inversión social y una garantía de igualdad", ha añadido Carpio.

Asimismo, la portavoz ha criticado la "falta de diálogo" con la comunidad educativa. "No se puede tomar una decisión de este calado sin escuchar a profesorado, familias y estudiantes. Gobernar no es imponer; es dialogar y rendir cuentas", ha remarcado.

En esta línea, el partido ha anunciado que apoyará las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa del centro, la primera de ellas este mismo miércoles. "Vamos a estar al lado de quienes defienden su instituto, porque defender el IES Híspalis es defender el derecho a una educación pública digna en Sevilla", ha afirmado.

Carpio ha pedido la "paralización inmediata del proceso de cierre y la apertura de una mesa de trabajo que garantice la continuidad del centro".

Desde Adelante Andalucía aseguran que el cierre de este centro es "solo un paso más en el plan para privatizar la educación pública de Andalucía como hemos visto con el cierre de aulas, el impulso de universidades privadas o el aumento de plazas en la FP privada en detrimento de la pública".

El partido ha indicado que las instalaciones actuales "ya se encontraban infrautilizadas ya que la piscina dejó de prestar servicio y lo que antes eran unas instalaciones abiertas y muy utilizadas por los vecinos del distrito Macarena Norte han ido perdiendo actividad progresivamente por la desidia de la Diputación de Sevilla".

El anuncio llega tras la advertencia del profesorado ante el cierre "inminente" del centro. Según explican, la medida responde a una decisión que contempla la remodelación y ampliación de la residencia universitaria ubicada en uno de los edificios del complejo educativo y deportivo Pino Montano. Esta actuación implicaría, enmarcan, destinar el inmueble íntegramente a su uso como residencia, poniendo fin a su actividad lectiva.

Por su parte, fuentes de la Junta de Andalucía, en preguntas de esta agencia, han aclarado que el centro "es de titularidad de la Diputación Provincial de Sevilla", que "la prestación del servicio educativo en este instituto se realiza mediante un convenio de colaboración entre la Diputación y la Consejería de Desarrollo Educativo y FP" y que la institución provincial "ha trasladado a la Consejería su intención de destinar los espacios actuales del instituto a la ampliación de la residencia de estudiantes ubicada en el mismo recinto".

Al respecto, fuentes de la institución provincial han aclarado a Europa Press que los alumnos que actualmente se encuentran escolarizados podrán finalizar sus estudios, pero no se admitirán alumnos de nuevo ingreso. Todo ello, concretan, siendo las competencias en materia educativa correspondientes a la Junta de Andalucía, mientras que la titularidad del edificio sí correspondería a la Diputación.

La Diputación de Sevilla ha anunciado una inversión de 30 millones de euros con la que llevará a cabo la remodelación y ampliación del Complejo Educativo Pino Montano. Asimismo, ha expresado que transformará este espacio en un polo residencial, deportivo y cultural "de referencia para el barrio". La actuación prioritaria será la construcción de una nueva residencia universitaria de 500 plazas para "ampliar la oferta pública de alojamiento asequible para jóvenes de la provincia".