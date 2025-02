Adelante exige a Moreno explicaciones en el Parlamento sobre "la falta de respeto" del delegado de Educación

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo Mixto-Adelante Andalucía ha exigido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dé explicaciones en el Pleno del Parlamento de esta semana sobre la "falta de respeto" a familias con niños con necesidades educativas especiales por parte del delegado de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Aráuz.

En rueda de prensa, la responsable de Organización de Adelante Andalucía, Mari García, ha insistido en que el delegado debe dimitir, y ha anunciado que han presentado una "pregunta de máxima actualidad" ante el Pleno a Moreno "para que responda ante lo sucedido" con dicho cargo, que "faltó el respeto a las familias trabajadoras con niños con necesidades educativas especiales", lo que fue un "hecho gravísimo".

"Todos los niños y niñas necesitan recursos del sistema educativo, pero estos niños y niñas especialmente", ha dicho García, quien ha apuntado que el portavoz del grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, planteará este asunto al presidente de la Junta en la sesión de control del jueves.

Ha señalado que la comunidad educativa está "indignada y por ello entendemos que el señor Moreno Bonilla tiene que responder en primera persona porque es él, precisamente, el máximo responsable de lo que pasa en la Junta y a día de hoy, hasta el momento, todavía no ha aportado nada".

Según García, han pasado "bastantes días" desde que el delegado de Educación pronunciara esas palabras y, hasta el momento, "no ha habido respuesta ninguna por parte del presidente de la Junta".

"Esperamos que se atreva a responder este jueves y que no se busquen excusas para rechazar esta pregunta de máxima actualidad e impedir que se hable de este tema en el Parlamento", ha señalado Mari García, recalcaldo que se trata de un "tema muy grave".

"Es intolerable que el máximo responsable de Educación en Sevilla tenga tanta falta de empatía con las familias y les diga que para qué quieren un niño autista una profesora de lenguaje de signos si es para sacar la lengua delante del espejo", ha indicado.

Ha indicado que Adelante quiere "lo mismo que precisamente están pidiendo las familias, que se vaya, porque no está a la altura de las necesidades educativas en los centros". "Este señor no tiene excusa ninguna, se tiene que ir y si no dimite, que lo cesen", ha sentenciado.