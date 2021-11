Adelante incluye la mayoría de sus propuestas en presupuesto: "Pusimos el listón alto y PSOE ha hecho esfuerzo"

"No entendemos la actitud partidista de otras formaciones que no piensan en lo que supone un no a este presupuesto con las necesidades que hay"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Serrano, ha avanzado este jueves que el gobierno del socialista Juan Espadas ha incluido la mayoría de las propuestas planteadas por los tres concejales de esta formación en su proyecto de presupuestos para 2022, mientras que las negociaciones continúan para perfilar "algunos flecos".

"Pusimos el listón alto pero parece que el Ayuntamiento se ha tomado muy en serio llegar a un acuerdo con nosotros porque estamos viendo un esfuerzo por su parte y su mano tendida", ha recalcado la también responsable local de Podemos en rueda de prensa, tras recordar que la decisión final del voto de su formación tendrá que ser refrendado por las asambleas tanto de Podemos como de IU, integrantes de la confluencia de izquierdas.

En este marco, ha explicado que, además de continuar con medidas ya aprobadas en anteriores acuerdos, como el Plan Respira, donde insta a ahondar e su desarrollo, apunta a iniciativas integradas en las cuentas para 2022 como el refuerzo de las juntas arbitrales de consumo, la profundización en el desarrollo de la declaración de zonas tensionadas por el turismo o la modificación del reglamento de subvenciones "ante los problemas de los colectivos para sacar adelante las ayudas, ya que con este cambio se daría oxígeno y no se generarían cuello de botella".

Entre los acuerdos, menciona además el desarrollo de una comisión participativa de la ciudadanía para la fiscalización de los fondos europeos Next Generation; una mesa para revisar la aplicación y funcionamiento de las cláusulas sociales y la entrega de un informe semestral a esta formación para controlar la ejecución presupuestaria.

Adelante también ha propuesto al PSOE otras medidas relacionadas con el impulso del alquiler y la vivienda social, donde llama la atención sobre los acuerdos impulsados anteriormente con Adelante al respecto, o el desarrollo de políticas verdes, priorizando las supermanzanas y las líneas de Bus de Tránsito Rápido (BTR) o los pulmones verdes, como el de Arrayán y Divina Pastora.

Pese a todo, Serrano deja claro que "la mejor forma de que un presupuesto se ejecute en tiempo es aprobarlo en tiempo", por lo que se ha hecho "un esfuerzo, con un trabajo discreto y riguroso para negociar durante meses" estas cuentas". "Estamos en el buen camino y sólo quedan algunos flecos por cerrar", apostilla, recordando que se han evaluado los cumplimientos anteriores de este gobierno, como el Consejo Municipal de Memoria Histórica.

Tras esperar que el presupuesto pueda aprobarse "lo antes posible", ha insistido en la importancia de unas cuentas para impulsar unas medidas "necesarias en este momento ante la salida de la pandemia". "Son uno de los presupuestos más expansivos y no entendemos la actitud partidista de otras formaciones que no piensan en lo que supone un no a este presupuesto con las necesidades que hay", ha concluido.