Adelante llevará al Parlamento las obras en el Cortijo de Cuarto en Sevilla por el "devastador" efecto medioambiental

La diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, en el Cortijo de Cuarto en Sevilla - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha anunciado este viernes que su formación llevará al Parlamento Andaluz el proyecto de ejecución de un pabellón de información y exposición en el Cortijo de Cuarto, al considerar que tendría un "devastador efecto medioambiental" y que Sevilla dispone de otras áreas para la construcción de viviendas que no tendrían como consecuencia este, a su juicio, negativo efecto.

Así, ha adelantado que ha participado en la recogida de formas por parte de las vecinas de la plataforma Espacio Verde Cortijo Cuarto (EVCC), que además llevarán a cabo una manifestación el próximo 31 de octubre, que también apoyará el conjunto.

"El Cortijo de Cuarto no es el lugar para destruir y construir allí 6 mil viviendas. Hay otros muchos espacios en Sevilla que se pueden aprovechar perfectamente para vivienda pública. Se calculan entre 25 y 35 mil viviendas vacías en la propia capital que se podrían poner en uso", ha informado la responsable.

Adelante ha incidido en que el Cortijo de Cuarto cuenta con 165 hectáreas de zonas verdes que "suponen un pulmón y paisajes esponjas, fundamentales para mejorar la calidad del aire y favorecer la recogida de agua y, por lo tanto, la prevención de inundaciones".

"Se nos ponen los pelos de punta cuando escuchamos al presidente de la Diputación diciendo que muy pronto vamos a ver en el Cortijo de Cuarto piedra, bloque y grúas", ha lamentado Iza en relación con la licitación de las obras por parte de la Diputación de Sevilla, recientemente anunciada.