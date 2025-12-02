Adelante pide a Junta que no ceda una biblioteca pública para presentar libro de denuncias falsas en violencia machista

Imagen del cartel de la Biblioteca Infanta Elena anunciando la presentación del libro 'Esto no existe', de Juan Soto Ivars, previsto para este jueves. - BIBLIOTECA PROVINCIAL DE SEVILLA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha instado este martes a la Junta de Andalucía que rechace acoger en la biblioteca pública Infanta Elena este jueves, día, 4, la presentación del libro 'Esto no existe', cuyo subtítulo es Las denuncias falsas en violencia de género, del que es autor es Juan Soto Ivars, dentro de una actividad que organiza el Centro Andaluz de las Letras (CAL), adscrito a su vez a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte.

La diputada de Adelante Andalucía Begoña Iza ha tachado de "barbaridad e indecencia" que se vaya a realizar en un espacio público la presentación de un libro que ha descrito como "apología de la violencia machista".

Ha argumentado en este sentido que "ahonda en el discurso de las denuncias falsas para deslegitimar e intimidar a las mujeres que se atreven a denunciar la violencia de género, contribuyendo así a que las mujeres tengamos menos herramientas para salir de situaciones de violencia y los hombres puedan seguir perpetrándola", según una nota de este partido.

Iza ha interpelado directamente a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, a su responsabilidad en este acto remarcando que la Biblioteca Provincial de Sevilla, que se denomina Infanta Elena, forma parte de la red de bibliotecas públicas andaluzas dependientes de la Consejería.

"Pedimos a la Consejería y a la Biblioteca que cancelen de forma inmediata el acto, a unos días del 25N, después de hacerse fotos, están legitimando con este acto la violencia machista y siendo cómplices" ha expresado la diputada quien ha sostenido que "es un insulto a las mujeres".

Adelante ha señalado que su grupo parlamentario han registrado preguntas escritas en el Parlamento de Andalucía para reclamar que la Consejería que se posicione, que cancele el acto y que "diga a los andaluces cuánto dinero de nuestros impuestos nos ha costado traer a un negacionista de la violencia de género con dinero público".

Adelante ha señalado que Juan Soto Ivars "se ha hecho famoso por hablar de las denuncias falsas" y por defender que "un millón de hombres sufren las denuncias falsas y son las verdaderas víctimas ya que un tercio de las denuncias son falsas", antes de colegir que este acto "está amparado por el PP andaluz al cederle el espacio".