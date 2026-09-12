Adelante pide en el Parlamento que el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla recupere su "uso público gratuito"

Archivo - Imágenes de la Salida Procesional de la Hermandad de la Corona en su transitar por el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. A 27 de marzo del 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en la comisión de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte que busca promover que el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla recupere su "uso público gratuito".

En concreto, Adelante propone en esta iniciativa, consultada por Europa Press, que el Parlamento de Andalucía inste al Gobierno de la Junta a "realizar las acciones necesarias para recuperar el uso público gratuito del Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla".

También, que desde el Parlamento se inste al Consejo de Gobierno andaluz a "velar por el cumplimiento del artículo 14 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en lo relativo a la garantía de acceso público y gratuito a este bien de interés cultural".

Y, en tercer lugar, la iniciativa del grupo de Adelante propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "constituir una mesa de trabajo conjunta entre la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, el Ayuntamiento de Sevilla, el Cabildo de la Catedral de Sevilla y las plataformas ciudadanas en defensa del patrimonio de Sevilla para garantizar el uso público del Patio de los Naranjos, así como para comenzar los trabajos para la reversión de su inmatriculación".

En la exposición de motivos para justificar esta PNL, desde Adelante subrayan que el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla "ha sido, a lo largo de los siglos, un espacio público para uso y disfrute de la ciudadanía", si bien fue "cerrado al público" en el año 1992 con motivo de la exposición 'Magna Hispalensis', enmarcada en las actividades de la Exposición Universal (EXPO) de 1992.

El Ayuntamiento de Sevilla "cambió en 2006 el Plan General de Ordenación Urbana y modificó el uso de este enclave como equipamiento privado", si bien "no fue hasta 2010 cuando el Patio de los Naranjos, junto a la Giralda, fue inmatriculado por la Iglesia como 'dependencias anexas' de la Catedral, conjunto que ostenta la máxima protección como bien de interés cultural (BIC) y patrimonio mundial de la Unesco", continúa relatando esta iniciativa de Adelante.

Para el grupo que lidera José Ignacio García, "es precisamente por este carácter universal por lo que el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla debe recuperar el uso público, para que los andaluces puedan disfrutar del uso social y comunitario de este espacio históricamente abierto a la ciudad de Sevilla".

Finalmente, desde Adelante remarcan que, "según el artículo 14 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, debe garantizarse la visita pública gratuita a los bienes de interés cultural", y "el actual sistema de taquilla y control de acceso desincentiva la visita de la ciudadanía a este espacio".

Sobre esta cuestión del Patio de los Naranjos se ha pronunciado en ocasiones anteriores el actual arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, quien ha sostenido que este espacio "se puede visitar y contemplar" --acreditando a la entrada la condición de natural o residente en la Archidiócesis--, con lo que entiende que no hay "necesidad de ningún cambio".

Así lo trasladaba el prelado en un encuentro con medios de comunicación en el año 2024, cuando subrayó que "el Patio de los Naranjos se puede visitar, se puede ver y se puede contemplar libremente para su disfrute", al tiempo que sostenía que debía "estar cerrado por las noches", por ejemplo para evitar los 'botellones' en su interior.