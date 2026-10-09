Adelante preguntará en el Parlamento por el patrocinio de AVRA a un concurso de caballos en Sevilla

Archivo - El diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, en el acto de cierre de campaña celebrado en la capital andaluza. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado que realizará una pregunta a la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, sobre el patrocinio de más de 18 mil euros realizado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) a un concurso de caballos durante la 'Gran Semana Anglo-Árabe' en el Parque del Alamillo de Sevilla entre el 1 y el 4 de octubre.

Según ha indicado la formación en una nota, el diputado de Adelante , Luis Rodrigo, será el encargado de preguntar sobre" la rentabilidad pública de este evento hípico privado" en la comisión parlamentaria de Vivienda que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre.

Rodrigo ha criticado que de la cesión del espacio del Parque del Alamillo, perteneciente a la Junta de Andalucía, la AVRA haya realizado un gasto "tan alto" a un evento privado. Asimismo, se ha referido al reciente accidente mortal en una VPO que destapó que el Gobierno andaluz "prescindió de la póliza específica que cubría a los responsables de obras de AVRA para incluirlos en un seguro generalista que tienen todos los empleados públicos de la Junta".

"Nos parece esperpéntico ver cómo este presupuesto de la Agencia de Vivienda se destina a esta clase de eventos, mientras que hace poco salía la noticia de que los trabajadores de AVRA ni siquiera tienen un seguro de responsabilidad civil que los cubra", ha explicado Rodrigo.

La organización andalucista de izquierdas ha anunciado que pedirá responsabilidades a PP y Vox en la Comisión de Vivienda. "Vamos a presentar una pregunta en la Comisión de Vivienda para exigirle a la Consejería de Vivienda explicaciones y una justificación de este patrocinio, porque no le vemos sentido que un concurso, al que ya se le cede el espacio por parte de la Junta, cuente además con dinero de AVRA", ha concluido Rodrigo.