Adelante Sevilla cambia de denominación "por unanimidad" y pasa a llamarse Podemos-Izquierda Unida

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres ediles que conforman el grupo municipal Adelante Sevilla (dos por Izquierda Unida y uno por Podemos tras la expulsión de Sandra Heredia de Podemos y que ahora es concejal no adscrita) han acordado "por unanimidad" un cambio de denominación de forma que, a partir de ahora y en la recta final del mandato ya que las próximas municipales serán en mayo de 2023, se llamarán grupo municipal Podemos-Izquierda Unida.

En la comunicación de la nueva denominación consultada por Europa Press, de la que los tres ediles (Daniel González Rojas, Eva Oliva y Susana Serrano) han informado a la Alcaldía el pasado 25 de noviembre, se deja constancia de que "el alcance del cambio" es solo de denominación "sin que se trate de un nuevo grupo institucional y, por tanto, se mantienen todas las situaciones jurídicas y políticas que como grupo municipal nos correspondían hasta ahora".

El documento señala asimismo que "se mantienen intactos todos los vínculos políticos con la coalición de la que trae causa este grupo institucional". Los ediles argumentan que "Unidas Podemos es la marca reconocible de las coaliciones entre Podemos e Izquierda Unida en todo el territorio del Estado" y recuerdan que "recientemente, se ha producido la modificación de la denominación del grupo parlamentario andaluz en el que nos referenciamos, pasando a denominarse Unidas Podemos por Andalucía, siendo el motivo la usurpación de la denominación" Adelante.

Podemos-Izquierda Unida señala que Adelante Andalucía y "las personas que han constituido ese partido han incumplido su compromiso de que dicha actuación se hacía con la pretensión de proteger dicha denominación y mantenerla bajo la esfera de las formaciones que conformaron la coalición" en su día. Ahora, Adelante Andalucía "se mantiene fuera del total control legal y político del grupo municipal y de la coalición del que trae causa". "Esta situación, contraria a la ética, genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía y en nuestra labor como representantes políticos", abundan.

Este cambio de denominación coincide en el tiempo con la apertura de negociaciones entre Podemos e Izquierda Unida para concurrir en una única lista a las próximas municipales en Sevilla capital. No obstante, el portavoz de Podemos en Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha supeditado cualquier acuerdo con IU a que ésta "respete" lo firmado para concurrir con la marca Por Andalucía a las últimas autonómicas de junio de este año. Si "no cumplen con los acuerdos", no habrá confluencia para las municipales, ha manifestado.