Adelante Sevilla critica que "las políticas contra la siniestralidad laboral de Espadas no van más allá de la foto"

SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Adelante Sevilla ha criticado este lunes que "las políticas contra la siniestralidad laboral del alcalde, Juan Espadas, no van más allá de hacerse la foto" y lamenta que no esté cumpliendo los acuerdos firmados con los sindicatos en 2017, que contemplaban la creación del Observatorio de Seguridad Laboral y amplio paquete de medidas que aún no se han puesto en marcha".

En un comunicado, Adelante indica que en la ciudad de Sevilla se han producido en 2019, sin contabilizar los datos de noviembre y octubre, un total de 9.496 accidentes laborales, de los que 7.809 se produjeron durante la jornada laboral y hasta 2.407 durante los itinerarios de desplazamiento de los trabajadores. En total se contabilizan hasta 108 accidentes laborales muy graves, de los que once se han cobrado víctimas mortales.

El portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, llama la atención sobre la actitud del gobierno local, ya que considera que "no está cumpliendo los acuerdos firmados" con los sindicatos. Además, advierte de que, "si se atiende a los datos que emanan de los propios presupuestos del programa 'Calidad en el empleo', que consta de varias partidas en el Capítulo II, la ejecución de los fondos presupuestados es ínfima".

Ya en el pasado mes de noviembre el propio Rojas registró una batería de preguntas dirigida al gobierno municipal para conocer el grado de cumplimiento de los acuerdos firmados en materia de seguridad y salud laboral. La respuesta del gobierno local, según recuerda, fue que desde 2017 hasta el día de hoy "se habían celebrado algunas reuniones, se había realizado un acto informativo en la calle durante una mañana y se había emitido una campaña publicitaria en 'Bussi', el canal de televisión interno de Tussam".

"Ante la falta de concreción del gobierno en su respuesta", explica el portavoz adjunto de Adelante, "en diciembre decidimos preguntar en esta ocasión por los convenios aún por firmar con los sindicatos, por las jornadas que se preveía realizar, por el informe que se iba a encargar al Consejo Económico y Social y por el Observatorio de Seguridad Laboral que se iba a crear". Sin embargo, "la respuesta del gobierno, coma por coma, fue exactamente la misma que se nos proporcionó un mes antes".

González Rojas cree que "aquí solo caben dos opciones: o el gobierno municipal tiene un muy preocupante problema de compresión lectora; o lo que realmente debería preocuparnos es que le da absolutamente igual combatir la siniestralidad laboral".

El edil alerta de que, "según los datos oficiales de 2019, cada mes muere al menos una persona en accidente laboral" en la ciudad de Sevilla y, "sin embargo, Espadas no ha ido más allá de hacerse una foto con los sindicatos".

El portavoz adjunto de Adelante reclama al gobierno de Espadas que "en 2020, de una vez por todas, se firmen los convenios que aún quedan pendientes con las centrales sindicales" y que "se ejecuten correctamente todas las partidas presupuestarias destinadas a combatir la siniestralidad laboral, poniendo en marcha ya todas las medidas y las políticas que se acordaron en 2017".