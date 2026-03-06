Adif adjudica obras de conservación en Sevilla del viaducto sobre la Ronda Supernorte y el arroyo Tamarguillo

Archivo - Viaducto de Adif en la línea Madrid-Sevilla, como imagen de recurso. - ADIF - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado por importe de 858.034 euros las obras de conservación del viaducto ferroviario sobre la Ronda Supernorte y el arroyo Tamarguillo, en Sevilla. Esta estructura de hormigón forma parte de la línea convencional que une la capital andaluza con Cádiz en un tramo de doble vía electrificada y tiene una longitud de 53 metros distribuidos en cuatro vanos.

Los trabajos tienen por objeto reforzar el puente frente a filtraciones de agua, asegurando su durabilidad y prestaciones. Para ello se acometerá la impermeabilización de la plataforma, procediendo al sellado de todas las juntas del tablero que soporta las vías, detalla en un comunicado.

Asimismo, se intervendrá para optimizar el sistema de drenaje de los vanos del viaducto, se instalarán vierteaguas y se actuará sobre la zona en la que se insertan los postes de catenaria.

Los trabajos se realizarán manteniendo el tráfico ferroviario en un tramo que registra numerosas circulaciones, tanto de viajeros como de mercancías, y que es utilizado por diferentes servicios de Cercanías, Media y Larga Distancia.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha destacado la necesidad de realizar una actuación de esta naturaleza tras el análisis realizado por los técnicos de Adif con ocasión de "las fuertes lluvias que se registraron en la provincia de Sevilla el pasado año".

"Entre otras medidas, se va a impermeabilizar la plataforma, sellar en la Junta y mejorar el sistema del drenaje. Hay que destacar que durante estas obras no se va a reinterrumpir el tráfico ferroviario en un tramo donde hay numerosas circulaciones de cercanías, medias y largas distancias, así como trenes de mercancía", ha abundado al respecto.