Adif adjudica la renovación de la vía de un tramo de la línea Mérida - Los Rosales, con un importe de 12,3 millones

Archivo - Trabajos de renovación en la línea Mérida-Los Rosales. Imagen de archivo. - ADIF - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha anunciado este miércoles que ha adjudicado el contrato para la renovación de la vía de un tramo de 17 km de la línea de ancho convencional Mérida - Los Rosales, esta última en Sevilla, a su paso por la provincia de Badajoz, por un importe de 12.372.198 euros y un plazo de ejecución de doce meses.

Según ha informado la entidad en una nota, la actuación tiene como objetivo la renovación de los componentes de la superestructura de la vía, concretamente balasto, traviesas y carril, en este punto concreto de la vía.

Los trabajos consisten en la sustitución de las traviesas existentes por traviesas de tipología PR-VE, la sustitución de los carriles existentes por carril de tipología UIC-54, así como al desguarnecido y reposición del balasto.

De igual modo se realizará la adecuación de los pasos a nivel, mediante la sustitución de elementos sobre la vía por otros nuevos, así como el acondicionamiento de sus accesos, y la limpieza de las bocas de las obras de drenaje transversal.

Estos trabajos se suman a las actuaciones de conservación y renovación que se realizan actualmente en el histórico puente metálico de Mérida, en el punto kilométrico 1/226 de la línea Mérida-Los Rosales, que, con sus 605 metros, salva el río Guadiana.

Además, Adif ha enmarcado que está llevando a cabo una renovación integral de la línea de ferrocarril convencional Mérida-Los Rosales, que discurre por las provincias de Badajoz y Sevilla, a la par que ha apostillado que el proyecto ha movilizado hasta el momento una inversión superior a los 115 millones de euros.