Adif y el Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) acuerdan reabrir al público el vestíbulo de la estación local

Archivo - Cartel de Adif. Imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El organismo responsable de gestionar las infraestructuras ferroviarias en España Adif y el Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) han firmado este martes un acuerdo para volver a abrir al público el vestíbulo de la estación de la localidad, un acuerdo que se hará efectivo a partir de este miércoles, 10 de junio, por lo que tendrá lugar un acto simbólico en el edificio.

Así, según ha detallado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota conjunta con Adif, el Consistorio asumirá la gestión de la apertura y cierre al público del vestíbulo de la estación, en horario de 7 a 23 horas, junto con el mantenimiento básico de la sala del vestíbulo y de sus aseos.

Adif, por su parte, ha cedido el uso de este espacio al Ayuntamiento de forma gratuita por un periodo de 10 años, con la posibilidad de prorrogarse otros 5 años más.

Esta colaboración tiene como objetivo "mejorar la atención a los viajeros", una experiencia que podría extenderse en condiciones similares a otras estaciones dentro de la red ferroviaria, "siempre que los ayuntamientos estuvieran interesados en esta fórmula".

Asimismo, ambas administraciones han acordado colaborar en la búsqueda de nuevos usos para otros espacios de la estación que permitan poner en valor la edificación.