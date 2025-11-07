Adif licita la reposición de más de 5 kilómetros de cerramientos en la red ferroviaria de la provincia de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de una actuación de Adif a la altura de Benacazón, en Sevilla. Imagen de archivo. - ADIF - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha licitado este viernes la reposición y ejecución de un total de 5,5 kilómetros de cerramientos en varios puntos de la red convencional de la provincia de Sevilla. El proyecto cuenta con un presupuesto de 3,3 millones de euros.

Según una nota de prensa remitida por Adif, estas actuaciones tienen como objetivo "reforzar la infraestructura" en aquellos municipios de la provincia que han experimentado un "importante crecimiento urbano en los últimos años". Asimismo, han indicado que con el proyecto buscan "disuadir de intrusiones y tránsitos indebidos por las vías".

Los nuevos cerramientos se instalarán en la línea Sevilla-Cádiz, en el entorno de los municipios de Dos Hermanas y Sevilla; en la línea Sevilla-Huelva, a su paso por Valencina de la Concepción y Sanlúcar la Mayor (Sevilla); y en la línea Bifurcación Tamarguillo-La Salud, en los términos municipales de Sevilla y Alcalá de Guadaira.

Desde Adif han destacado que esta actuación contribuye a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible como son el 3, Salud y Bienestar, 9, Industria, Innovación e Infraestructura, y 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Este anuncio se suma a la decisión de Adif de adjudicar a Hitachi Rail la adecuación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones en el nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla, enmarcado dentro de una ambiciosa actuación de la mejora logística y operativa de la capital andaluza.

El proyecto contempla la construcción de un ramal ferroviario de 2.485 metros de longitud destinado exclusivamente al tráfico de mercancías, evitando el paso y las maniobras de inversión que actualmente deben realizar los trenes en estaciones de la red de Cercanías.